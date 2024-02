İçişleri Bakanı: \'Kafes-39\' Operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya 'Kafes-39' operasyonlarında 7 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 117 şüphelinin yakalandığını duyurdu.?

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya'da 'Kafes-39' operasyonları düzenlendiğini belirterek, İstanbul'da 'Budaklar' organize suç örgütü ile Antalya'da Soner Tayyar, Kocaeli'de Uğur Özgen, Samsun'da Sadi Yıldırım, Bilecik'te Melik Korkut, Kars'ta Mürsel Özağdaş ve Konya'da Bülent Şimşek'in elebaşı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu dedi. Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, Organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız ifadelerini kullandı. (DHA)