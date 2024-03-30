İçişleri Bakanı: Kalkan-18 Operasyonlarında 20 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 559 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kalkan-18 Operasyonlarında 20 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 559 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı: Kalkan-18 Operasyonlarında 20 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 559 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Kalkan-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda ayrıca 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlar ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

30.03.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-18" operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da "Kalkan-18" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 559 düzensiz göçmen ve 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İşlemlerin ardından hakimliğe çıkarılan 20 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında da adli kontrol kararı verildi. Diğer iki kişinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda 13 araç, 2 sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.

Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi

Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Kalkan-18 Operasyonlarında 20 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 559 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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