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İçişleri Bakanı: 'Şahinler' Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Şahinler' Organize Suç Örgütü Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

02.01.2024 - 10:08,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu'nunda 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-27" operasyonunda "Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay Yılmaz'ın da yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-27' operasyonunda; Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabancaya ve çok miktarda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz".

İçişleri Bakanı: \'Şahinler\' Organize Suç Örgütü Çökertildi
Kaynak: ANKA
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