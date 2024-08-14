İçişleri Bakanı: 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-7' operasyonunda, 29 kişinin şehit edildiği 16 eylemin talimatını veren ve kırmızı kategoride aranan sözde 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' terörist Seyran Çomak'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, terörle mücadelede durmayacaklarını vurguladı.

14.08.2024 19:39
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 29 kişinin şehit edildiği 16 eylemin talimatını veren, bu eylemlere katılan ve kırmızı kategoride aranan sözde 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' terörist Seyran Çomak'ın Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-7' operasyonunda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı ili Doğubayazıt kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen 'Gürz-7' operasyonunda; kırmızı kategoride olan sözde 'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu' Bervar kod adlı Seyran Çomak isimli terörist etkisiz hale getirildi. Seyran Çomak adlı teröristin, 2?8? güvenlik görevlisi ile 1? vatandaşın şehit edildiği, 7?2? güvenlik görevlisi 2? sivil vatandaşın yaralandığı toplam 1?6? eylemin talimatını verdiği ve eylemlere bizzat katıldığı belirlendi" dedi. Bakan Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Operasyonu gerçekleştiren kahraman hava kuvvetleri komutanlığımızı, kara kuvvetleri komutanlığımızı, kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

İçişleri Bakanı: \'Serhat Eyalet Komutanı ve YJA-STAR sorumlusu\' terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

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