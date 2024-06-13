İçişleri Bakanı: Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 97,2

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranının yüzde 97,2, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ise yüzde 74,2 olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Sokaklardaki zehir tacirlerinin "küçük, büyük, ortasına" bakmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, arz cephesinin "nefesini kesmek", gençleri, vatandaşları zehirlemeye cüret edilemez hale getirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

"Arz ve talep cephesini birbirinden ayırt edemeyiz. Topyekun mücadele etmemiz lazım." diyen Yerlikaya, "seferberlik ruhuyla" hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Satıcı olmasa, bunun sunumu olmasa hiç kimse buna ulaşamaz." demenin olayı son derece basit bir anlatım tarzına indirgeyeceğini belirten Yerlikaya, burada medyaya, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere çok büyük görev düştüğünü, toplumun tüm bireşenleriyle arz ve talep cephesinde mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arzla ilgili en büyük görevin ve sorumluluğun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu dile getiren Yerlikaya, "44 bin 937, en büyük operasyonumuz, daha çok burada projeli çalışıyoruz, imal ve ticaret noktasında. Bununla ilgili 31 bin 792 tutuklanma var. 13 bin 915 adli kontrol." dedi.

Serbest bırakılan şüphelilere de değinen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Buradaki gözaltından serbest bırakılanlar da dahil, adli kontrolle serbest bırakıldığı, adliyeye gitti, orada gözaltı alındıktan sonra tutuklananlar ve adli kontrollerin dışında kaldığı, sevinip 'Bana bir şey olmadı' diyenlere buradan seslenmek istiyorum. Gözümüz onların üzerinde. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. İsteriz ki bu işi yapmasınlar. Doğru yoldan gitsinler. Hukuk ve etik değerlere saygılı olsunlar. Ama biz onların yanlış yolda, yani ceza kanunu bu maddesine girdiği an bilin ki daha önce cezaevine gönderdiğimiz sözde arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız."

Kullanıcılıkla ilgili 246 bin operasyon düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, geçen hafta sonu itibarıyla cezaevlerindeki 337 bin hükümlü ve tutukludan yüzde 30'dan fazlasının uyuşturucu hükümlüsü olduğunu söyledi.

Narkotik verileri de paylaşan Yerlikaya, "Kilogram esaslı olanların toplamı 128 ton, adet esaslı olanların toplamı 63 milyon ve kök olarak 162,5 milyon kök, bir yıllık bizim uyuşturucu arzıyla ilgili olan mücadeledeki sizlerin huzuruna getirmiş olduğumuz rakamlar." ifadelerini kullandı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 3,8 düşüş

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 3,8, mal varlığına karşı işlenen suç sayısında ise 14,6 oranında düşüş kaydettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığının önleme ve yakalama görevlerinin bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, suçluları yakalayıp adalete teslim etme kısmını "aydınlatmak" olarak tanımladıklarını söyledi.

Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2. Mal varlığına karşı aydınlatma oranımız 74,2, bir yıl ortalaması ama geçen yıl 71'miş. Şimdi evden hırsızlık bir yılda yüzde 33,4 düşmüş. Günlük, daha önceki yıl 185 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu olay sayısı yüzde 23'e düşmüş." şeklinde konuştu.

Gıyabında yargılanırken hapis cezası verilenlerin yakalanmasına ilişkin verileri aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz bununla ilgili hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, KOM, terör ve narkotik ve diğer suçlar diye kümelendirdik ve 5 yıla kadar, 5-10 yıl, 10 yıl üstü diye ayırdık. Türkiye'deki toplam hapis yakalamasından bir yılda 198 bin yakalama oldu. Yakalamayla ilgili şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bir yılda 34 bin 843 hırsız yakalamışız. Beş hırsızlık türünün toplamını söylüyorum. Bu beş hırsızlık türünün tamamında 33, 31, 23, 38, 16 düşüş var."

"5 ayda 96 bin 795 yakalama"

Bu yılın 5 aylık dönemiyle 2023'ün aynı dönemine ilişkin rakamları paylaşan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Yakalamalarla ilgili durmuyoruz. 5 ayda 96 bin 795 yakalama. Yani hırsızlığın 5 türüyle ilgili 16 bin 295 yakalama yaptık. Şimdi neticesini görelim. Evden hırsızlık 45,2. Demin bir yıl ortalamasını 185'ten 123'e indirmiştik ama şimdi günlük Türkiye'deki evden hırsızlık olayı, şimdilik. İddiamız, hedefimiz bu değil. Daha ileriye gideceğiz yıl sonu itibarıyla.

Olay sayısını 5 hırsızlık türünde yüzde 46,5 düşürmüşüz. Aydınlatma oranımız da şimdilik 75,1. Daha yukarıya gideceğiz. Dolandırıcılıkla ilgili, çevrim içi dünyayla ilgili ortalama 4,5-5 saat günlük ortalamamız var. Orada da suç işlenmesini önlemek ve yakalamakla ilgili sanal devriyelerimiz o binanın ışığı sönmeden 24 saat esaslı çalışıyorlar. Bakın bir yılda 11, artış olan tek suçtur dolandırıcılık. Ama 11,7'yi 3,9'a indirdik."

Yerlikaya, bu suç türündeki planlı çalışmalarının da milletin ve medyanın desteğiyle devam edeceğini vurguladı.

(Sürecek)