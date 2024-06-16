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İçişleri Bakanı Yerlikaya bayram namazını Konya'da kıldı

KONYA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı namazını memleketi Konya'da kıldı. Bakan Yerlikaya, "Hemşehrilerimizin, aziz milletimizin her bir ferdinin Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Zulüm altında inleyen Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde onların feraha, kurtuluşa ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, bayram namazını Kapu Camii'nde kıldı. Bakan Yerlikaya, cami içerisinde vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, milletvekilleri, belediye başkanları ile birlikte camiden çıktı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Yerlikaya, "Öncelikle şükrediyoruz, Cenab-ı Allah bizleri sağlıkla, huzurla Kurban Bayramı gününe kavuşturdu. Memleketim Konya'dayım hemşehrilerimizin, aziz milletimizin her bir ferdinin Gazze'de, Filistin'de mazlum kardeşlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban Bayramları mübarek olsun. Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin yoğunlaştığı günlerdir. Birlik, beraberlik kardeşliğin en güzel tezahür ettiği günlerdir. Artık birbirimizi gerçek anlamda sevmenin ne olduğunu göstereceğimiz günlerdir diye düşünüyorum. Küslüklerden ayrılıp kucaklaşmanın, sevginin gerçek anlamda tecelli ettiği günlerdir. Ben özellikle mazlum coğrafyalarda zulüm altında inim inim inleyen Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bu bayram günü vesilesiyle duaların kabul olduğu bu mübarek vakitlerde onların feraha, kurtuluşa ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tüm kardeşlerimin bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.