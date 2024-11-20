İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP'li Vekillerle Tartıştı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP'li Vekillerle Tartıştı

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İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan gerginlikte, CHP'li vekiller 'kayyum' atamasına tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya ve CHP Grup Başkanvekili Başarır arasında arbede yaşandı.

20.11.2024 10:30  Güncelleme: 10:34
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Haber: Mehmet Oflaz

(TBMM) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'li milletvekillerinin "kayyum" tepkisiyle karşılaştı. İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde kavga çıktı. Bakan Yerlikaya ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır göğüs göğüse itişti. CHP ve AK Partili vekiller arasında arbede yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. CHP milletvekilleri, komisyon öncesi salona "kayyum bütçesine hayır", "kayyum halk iradesine darbedir" dövizleriyle girdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Esenyurt Belediyesi'ne "kayyum" atanmasına tepki gösterdi. Ağbaba, "Arkadaşlar bu kayyum, milletin iradesine yaptılar. AK Parti'nin belediyeleri FETÖ'den görevden alındığında onlara kayyum atamadılar, mecliste seçtiler. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı tutuklayıp, kayyum atadılar. AK Partili, MHP'li belediyelere farklı uygulama CHP'li belediyelere farklı uygulama. Biz de bugün kayyumun ne anlama geldiğini İçişleri Bakanı'na anlatacağız. Bu milletin iradesine bir darbedir. Millete karşı yapılmış bir darbedir. 2019'da denediler başarılı olamadılar, bunda da başarılı olamayacaklar. Hodri meydan diyoruz" diye konuştu.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Salonu'na girişinde "kayyum" tepkisi gösterdi. Kayyum ataması nedeniyle CHP'li milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi. CHP'li vekiller, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" dedi. CHP'li Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışma yaşandı. Başarır,  Bakan Yerlikaya'ya "Sen kimi ittiriyorsun?" tepkisini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP\'li Vekillerle Tartıştı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP'li Vekillerle Tartıştı - Son Dakika

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