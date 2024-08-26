İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Milletvekili Özkan'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir milletvekilinin, ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."