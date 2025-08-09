İçişleri Bakanı Yerlikaya, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

09.08.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "Bu komisyon 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna ilişkin, "Bu komisyon 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar sadece bugünün değil, yarınların da umudunu yeşertecek, çocuklarımızın huzurlu büyüdüğü, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.

Denizli programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Yerlikaya, partililere hitap etti.

Bakan Yerlikaya, AK Parti'nin vesayet düzenine karşı milletin dirilişi, suskun Anadolu'nun, ötelenmiş mahallelerin, unutulmuş sokakların ayağa kalkışı olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 80'leri aştığını, Türkiye'nin söz söyleyen, sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini, artık kimseye muhtaç olmayan, kendi semalarını kendi imkanlarıyla koruyan bir ülke olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Şükürler olsun bugün istiklaline ve istikbaline güvenle bakan bir Türkiye var. Bugün yollarımızda TOOG var, semalarımızda GÖKBEY helikopterlerimiz, ATAK'ımız, HÜRKUŞ'umuz, HÜRJET'imiz var. Düşmanlarımızın rüyasını şimdiden kabusa çeviren KAAN'ımız da yolda. Bunlar yerli ve milli seferberliğimizin eserleridir." diye konuştu.

Yerlikaya, Denizli'ye bugüne kadar 117 milyar lira yatırım yapıldığını, bunların devam ettiğini bildirerek, yeni il emniyet müdürlüğü hizmet binasının inşa edileceğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedefini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu hatırlatan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı güçlünün değil, haklının yüzyılı olacaktır. Türkiye Yüzyılı hakikatlerin hakkaniyetle takdir gördüğü, huzur ve güvenin hüküm sürdüğü bir yüzyıl olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda terörle mücadeleden asayiş olaylarına, organize suçlardan uyuşturucuyla mücadeleye, siber suçlardan göç yönetimine kadar her alanda kararlı şekilde mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye, kararlı duruşun adı olmuştur"

Bakan Yerlikaya, hiçbir zaman birlik ve bağımsızlıktan taviz vermediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletin kardeşliğine, birlik ve beraberliğine, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken kim varsa güçlü irademiz karşısında yıkılıp gitti. Bu gücümüzden korkanlar, 40 yılı aşkın süreden beri terör belasını üzerimize saldılar. Kendilerinin başaramadığını, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışarak yapmaya çalıştılar ama yine başaramadılar. ve asla başaramayacaklar.

Terörün her türlüsüne karşı milletçe yürüttüğümüz mücadele, bugün bütün şer odaklarını hizaya getirmiştir. Bugün terörsüz bir Türkiye yolunda tarihi eşiğe girdik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye', kararlı duruşun adı olmuştur."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun dün ikinci toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatan Yerlikaya, "Bu komisyon 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar sadece bugünün değil, yarınların da umudunu yeşertecek, çocuklarımızın huzurlu büyüdüğü, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır." dedi.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin kolay verilmediğine dikkati çekerek, "Bugün terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak burada fedai can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, makamları ali olsun. Biz onların emanetine her daim sahip çıktık, çıkmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Uğruna can verdikleri bu aziz toprakları terörden arındırmış bir gelecekte buluşturmakta kararlıyız." diye konuştu.

Suç oranları azaldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, güçlü devlet olmanın birinci şartının huzur ve güvenlik olduğunu belirterek, görevdeki kabine döneminde suç oranlarının önemli ölçüde düştüğünü söyledi.

Kişilere karşı işlenen suçları azalttıklarını, 99 bin daha az suç işlendiğini aktaran Yerlikaya, aydınlatma oranının yüzde 98'e yükseldiğini bildirdi.

Yerlikaya, FBI verilerine göre 2023 yılında ABD'de mülkiyet suçlarının yüzde 13,9'unun, evden hırsızlık suçlarının yüzde 14'ünün aydınlatabildiğini, Almanya'da ise Federal Kriminal Dairesi verilerine göre bu oranın yüzde 17,4 olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de evden hırsızlık suçlarında aydınlatma oranının yüzde 77'ye ulaştığını vurguladı.

Kabine dönemlerinde ülke genelinde 1251 suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Yerlikaya, bu örgütlere ait 3,6 milyar dolar değerinde mal varlıklarına el konulduğunu dile getirdi. Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 427 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini, 1040 yabancı suçlunun ise başka ülkelere iade edildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 211 ton uyuşturucu madde, 210 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, bu suçlardan 78 bin 461 kişinin tutuklandığını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de gelecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde de zafer kazanacaklarını, yerel seçimde ise kentte kaybettikleri belediyeleri yeniden alacaklarını söyledi.

Programda AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Cahit Özkan ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Demokrasi, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, denizli, Ekonomi, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti

16:37
Diyanet’ten, programda kullanılan “Allah baba“ ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
15:59
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
20:36
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
20:28
Real Madrid’den gizli maç Xabi Alonso’nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
Real Madrid'den gizli maç! Xabi Alonso'nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı
20:17
TFF, Alanyaspor’un masraflarını Fenerbahçe’den tahsil edecek
TFF, Alanyaspor'un masraflarını Fenerbahçe'den tahsil edecek
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 17:32:53. #7.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya, Denizli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.