İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı jandarma telsizinden okundu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı jandarma telsizinden okundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı mesajı, Jandarma Genel Komutanlığının harekat merkezlerindeki baş telsiz üzerinden personele okundu.

31.03.2025 14:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı mesajı, Jandarma Genel Komutanlığının harekat merkezlerindeki baş telsiz üzerinden personele okundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan jandarma personelinin bayramını tebrik ettiği belirtildi.

Yerlikaya'nın bayram mesajının birlik komutanlıkları tarafından harekat merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okunduğu kaydedildi.

Yerlikaya, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Genel Komutanlığımızın kıymetli mensupları, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden, Türkiye'nin huzuru ve aziz milletimizin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ediyoruz. Üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıklarınızla aziz milletimiz huzur ve güven içerisindedir. Bu vesileyle sizlere yürekten teşekkür ediyorum.

Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı jandarma telsizinden okundu - Son Dakika

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