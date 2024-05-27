İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, ölen insanlık' - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, ölen insanlık'

İçişleri Bakanı Yerlikaya: \'Refah\'ta çadır kampları bombalanıyor, ölen insanlık\'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, saldırıların masum Filistinli kardeşlerin katledilmesine ve soykırım suçu işlenmesine yol açtığını belirtti. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

27.05.2024 14:29
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'ta masum Filistinli kardeşlerimiz katledilmeye, tüm dünyanın gözleri önünde soykırım suçu işlenmeye devam ediyor. Refah'ta çadır kampları bombalanıyor, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Ancak sadece ölen Gazzeliler, Refahlılar değil. Ölen insanlık. Çıkan yangınlarda sadece gökyüzünü kara bulutlar kaplamıyor, vicdanlar da kararıyor.

Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, kulaklarını tıkayanlara Refah'tan yükselen çığlıkları duyurmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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