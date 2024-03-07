İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye\'de Cezaevlerinin Yüzde 30\'u Zehir Tacirleriyle Dolu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, "Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri." dedi.
Yerlikaya, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart seçimlerinde Konya'dan yine rekorların geleceğine inandığını söyledi.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Savaş Özdemir'in gecesini gündüze katarak çalışacağından emin olduğunu aktaran Yerlikaya, yerel yönetimde birliktelikle her geçen yıl daha güzel hizmetlerin kazandırılacağını dile getirdi.
Yerlikaya, günlerin çok hızlı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim bir ittifakımız var, Cumhur İttifakı. Liderlerimiz, 'Bizim ittifakımız asla hesabi olan bir birliktelik değil.' diyor. 'Bizim ittifakımız hasbidir. Cumhurun gönlünde ne varsa bizim ittifakımız da odur.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhur İttifakı'mız, Sayın Devlet Bahçeli ve bütün parlamentodaki o büyük güç, sayenizde 14 ve 28 Mayıs'ta tecelli etti. Artık her gün bir önceki günden büyük bir coşku, aşkla 31 Mart akşamını bütün belediyelerde inşallah Cumhur İttifakı adaylarıyla taçlandırmak için canla başla çalışıyoruz."
Bakanlık görevinin kendisine tevdi edilmesiyle, bu emaneti en güzel şekilde taşıyabilmenin gayretini gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, yani 600 bin İçişleri ailemizle Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için kara ve deniz vatanda gece gündüz demeden, durmadan, ışığı sönmeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Başta hain terör örgütü PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKB aklınıza ne gelirse, alfabede hangi harf varsa, terör örgütlerinin tamamının nefesini kesip etkisiz hale getirmek, yakaladığımızda adalete teslim etmekte kararlıyız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.
"PKK'nın sonunu getirdik"
Ardından Ilgın'da düzenlenen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Yerlikaya, millete hizmet etme heyecanıyla çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'nin huzuru için kararlılıkla çalıştıklarına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Hain bölücü terör örgütü PKK'nın sonunu getirdik. Onları ülke içinde veya sınırlarımızın ötesinde nerede olursa olsun inlerinde bulup etkisiz hale getirme kararındayız. Sizden almış olduğumuz güç ve destekle bunu yapıyoruz. Tüm terör örgütlerinin hepsiyle aynı inanç, azim ve kararlıkla mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şehir eşkıyaları dediği ve bizim de suç işlemekte sözüm ona kibirlenenler dediklerimiz, aziz milletimize şekil yaptığını düşünenler var ya, ne yapıyoruz onlara? Şafakta da olsa, akşam da olsa, gece de olsa onları sizden almış olduğumuz güçle, destekle yakalarından tutuyoruz, kolluk gücümüzle beraber adalete teslim ediyoruz. Sizin desteğiniz, duanız kolluk güçlerimiz üzerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız."
"Türkiye'de cezaevlerinde 309 bin kişi var"
Yerlikaya, zehir tacirlerine de savaş ilan ettiklerini belirterek, "Yani onlarla hukukla mücadele ediyoruz. Çünkü hukukumuz güçlü. Biz hukuk devletiyiz. Onların da haklarından geliyoruz Allah'ın izniyle. Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri. Tüm suç türlerinde önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda aydınlatmak, yakalamak ve adalete teslim etmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra Yerlikaya, memleketi Kadınhanı ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığı ziyaret etti.
Vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanı Temel Atma Töreni'nde, memleketinde bulunmaktan dolayı duygulu olduğunu söyledi.
İlçede yatırımı devam eden hizmetlerin takipçisi olacağını kaydeden Yerlikaya, seçimde en yüksek oyun memleketinden çıkmasını istedi.
Konuşmanın ardından Bakan Yerlikaya ve protokol üyeleri, butona basarak kentsel dönüşüm alanındaki çalışmayı başlattı.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, bir ortaokulda yaşanan veli-öğretmen-öğrenci şiddetini kınadı. Şube Başkanı Zeki Öz, yapılan bu şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise hukuki sürecin takibi konusunda görevlendirilen avukatın çalışmalarını sürdürdüğünü ve öğretmenlere destek verdiklerini ifade etti.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe, sinema yıldızlarının posterleriyle dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını belirterek, haftanın iki günü nostalji gecesi düzenlediklerini ve insanların burada mutlu olduklarını söyledi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Muş İl AFAD ve Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinliği kapsamında açılan stantlar, ilgi gördü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AFAD, Kızılay, Yeşilay, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından gezilen stantlarda, öğrenciler uzman kişilerden bilgi aldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ergene Nehri'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Türk milli okçuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte milli takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti. Turnuvanın son gününde yapılan madalya atışlarında Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Ayrıca Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Daha önceki günlerde ise Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.
Karamık, kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlikle mücadelelerinin süreceğini belirterek, kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan şiddetin ve hak ihlallerinin görmezden gelindiğini vurguladı ve Türkiye'nin kadınların gücüyle güçlü bir toplum olabileceğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?