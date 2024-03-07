İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye\'de Cezaevlerinin Yüzde 30\'u Zehir Tacirleriyle Dolu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.

07.03.2024 18:01  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, "Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri." dedi.

Yerlikaya, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart seçimlerinde Konya'dan yine rekorların geleceğine inandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Savaş Özdemir'in gecesini gündüze katarak çalışacağından emin olduğunu aktaran Yerlikaya, yerel yönetimde birliktelikle her geçen yıl daha güzel hizmetlerin kazandırılacağını dile getirdi.

Yerlikaya, günlerin çok hızlı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim bir ittifakımız var, Cumhur İttifakı. Liderlerimiz, 'Bizim ittifakımız asla hesabi olan bir birliktelik değil.' diyor. 'Bizim ittifakımız hasbidir. Cumhurun gönlünde ne varsa bizim ittifakımız da odur.' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhur İttifakı'mız, Sayın Devlet Bahçeli ve bütün parlamentodaki o büyük güç, sayenizde 14 ve 28 Mayıs'ta tecelli etti. Artık her gün bir önceki günden büyük bir coşku, aşkla 31 Mart akşamını bütün belediyelerde inşallah Cumhur İttifakı adaylarıyla taçlandırmak için canla başla çalışıyoruz."

Bakanlık görevinin kendisine tevdi edilmesiyle, bu emaneti en güzel şekilde taşıyabilmenin gayretini gösterdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, yani 600 bin İçişleri ailemizle Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için kara ve deniz vatanda gece gündüz demeden, durmadan, ışığı sönmeden çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Başta hain terör örgütü PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKB aklınıza ne gelirse, alfabede hangi harf varsa, terör örgütlerinin tamamının nefesini kesip etkisiz hale getirmek, yakaladığımızda adalete teslim etmekte kararlıyız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

"PKK'nın sonunu getirdik"

Ardından Ilgın'da düzenlenen İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılan Yerlikaya, millete hizmet etme heyecanıyla çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin huzuru için kararlılıkla çalıştıklarına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Hain bölücü terör örgütü PKK'nın sonunu getirdik. Onları ülke içinde veya sınırlarımızın ötesinde nerede olursa olsun inlerinde bulup etkisiz hale getirme kararındayız. Sizden almış olduğumuz güç ve destekle bunu yapıyoruz. Tüm terör örgütlerinin hepsiyle aynı inanç, azim ve kararlıkla mücadele etmekte kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şehir eşkıyaları dediği ve bizim de suç işlemekte sözüm ona kibirlenenler dediklerimiz, aziz milletimize şekil yaptığını düşünenler var ya, ne yapıyoruz onlara? Şafakta da olsa, akşam da olsa, gece de olsa onları sizden almış olduğumuz güçle, destekle yakalarından tutuyoruz, kolluk gücümüzle beraber adalete teslim ediyoruz. Sizin desteğiniz, duanız kolluk güçlerimiz üzerinde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız."

"Türkiye'de cezaevlerinde 309 bin kişi var"

Yerlikaya, zehir tacirlerine de savaş ilan ettiklerini belirterek, "Yani onlarla hukukla mücadele ediyoruz. Çünkü hukukumuz güçlü. Biz hukuk devletiyiz. Onların da haklarından geliyoruz Allah'ın izniyle. Onları bir bir, ister örgütlü olsun isterse sokak satıcısı, alıyoruz götürüp cezaevine bırakıyoruz. Türkiye'de şu anda cezaevlerinde 309 bin kişi var. Bunların yaklaşık yüzde 30'u bu zehir tacirleri. Tüm suç türlerinde önlemek, eğer önleyemediysek en kısa zamanda aydınlatmak, yakalamak ve adalete teslim etmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Yerlikaya, memleketi Kadınhanı ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm Alanı Temel Atma Töreni'nde, memleketinde bulunmaktan dolayı duygulu olduğunu söyledi.

İlçede yatırımı devam eden hizmetlerin takipçisi olacağını kaydeden Yerlikaya, seçimde en yüksek oyun memleketinden çıkmasını istedi.

Konuşmanın ardından Bakan Yerlikaya ve protokol üyeleri, butona basarak kentsel dönüşüm alanındaki çalışmayı başlattı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Türkiye, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    19:20 Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, öğretmen ve öğrenciye yapılan şiddeti kınadı
    19:20 Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, öğretmen ve öğrenciye yapılan şiddeti kınadı

    Eğitim-Bir-Sen Karabük Şubesi, bir ortaokulda yaşanan veli-öğretmen-öğrenci şiddetini kınadı. Şube Başkanı Zeki Öz, yapılan bu şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, faillerin hukuk önünde hesap vermesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ise hukuki sürecin takibi konusunda görevlendirilen avukatın çalışmalarını sürdürdüğünü ve öğretmenlere destek verdiklerini ifade etti.

  • Bitlis'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor
    19:19 Bitlis'te Yeşilçam Nostaljisi Konseptli Kafe İlgi Görüyor

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde Yeşilçam nostaljisi konseptiyle açılan ve antika eşyalarla süslenen kafe, sinema yıldızlarının posterleriyle dikkat çekiyor. Kafe işletmecisi Fırat Kılıçlı, müşterilere Yeşilçam ruhunu yaşattıklarını belirterek, haftanın iki günü nostalji gecesi düzenlediklerini ve insanların burada mutlu olduklarını söyledi.

  • Adana'da Bisikletli Çocuğa Çarpan Otomobil Zincirleme Kazaya Yol Açtı
    19:17 Adana'da Bisikletli Çocuğa Çarpan Otomobil Zincirleme Kazaya Yol Açtı

    Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir otomobilin bisikletli çocuğa çarpması sonucu yaşanan zincirleme kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Muş'ta Deprem Haftası etkinliği düzenlendi
    19:17 Muş'ta Deprem Haftası etkinliği düzenlendi

    Muş İl AFAD ve Bulanık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen '1-7 Mart Deprem Haftası' etkinliği kapsamında açılan stantlar, ilgi gördü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AFAD, Kızılay, Yeşilay, İtfaiye ve UMKE ekipleri tarafından gezilen stantlarda, öğrenciler uzman kişilerden bilgi aldı.

  • Kırklareli'nde otomobil Ergene Nehri'ne uçtu, 1 kişi yaralandı
    19:16 Kırklareli'nde otomobil Ergene Nehri'ne uçtu, 1 kişi yaralandı

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ergene Nehri'ne uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemini talihsizlik olarak nitelendirdi
    19:15 CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın söylemini talihsizlik olarak nitelendirdi

    CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Zonguldak'ta Sinema Açılışına Katıldı
    19:15 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Zonguldak'ta Sinema Açılışına Katıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak Belediye Sineması açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kacır, sinema binasının kentin kültür sanat iklimine canlılık getireceğini belirtti. Ayrıca, Bakan Kacır, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin havacılık serüvenini anlattı ve gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını inceledi.

  • Türk Milli Okçuları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti
    19:12 Türk Milli Okçuları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Türk milli okçuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte milli takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti. Turnuvanın son gününde yapılan madalya atışlarında Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Ayrıca Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Daha önceki günlerde ise Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.

  • TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı
    19:11 TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

    Karamık, kadınlara yönelik şiddet ve eşitsizlikle mücadelelerinin süreceğini belirterek, kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'de yaşanan şiddetin ve hak ihlallerinin görmezden gelindiğini vurguladı ve Türkiye'nin kadınların gücüyle güçlü bir toplum olabileceğini söyledi.


17:49 Acılı anneden Eylem Tok’a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın Acılı anneden Eylem Tok'a çağrı: O çocuğu oradan oraya çanta gibi atmasın
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
15:47 İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal’a bir tepki de Özgür Özel’den İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Burcu Köksal'a bir tepki de Özgür Özel'den
15:23 Akşener’in esnaf ziyaretinde arbede Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Yeniden Refahlı bir kişi pankart asmak isteyince ortalık karıştı
16:20 Hindistan’da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu Hindistan'da Leopar tehlikesinden çocuk soğukkanlılığıyla kurtuldu
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
15:12 Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak Union Saint Gilloise, Fenerbahçe maçına yedek stoper olmadan çıkacak
15:11 RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı RTÜK, Taş Kağıt Makas dizisindeki tartışmalı sahne için incelemeye aldı
15:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin mitinginde pankarta vurgu yaptı
14:52 Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’ya çarpan Porsche’nin son hali ortaya çıktı Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
14:36 AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada AK Parti Adayı Ali Murat Bucak: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 19:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de Cezaevlerinin Yüzde 30'u Zehir Tacirleriyle Dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement