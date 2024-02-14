İçişleri Bakanı: Yağmur da yağsa, gece de olsa durmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan'da toprak kaymasının yaşandığı maden ocağındaki çalışmalara ilişkin, "Yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız, duraksamayacağız çünkü arkadaşlarımızın her birinde heyecan ve çalışma arzusu var. İşlerini bilen tecrübeli, heyecanlı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve yetkililer eşliğinde gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz aralıksız devam ettiğini ifade etti.
Yaşanan olayla ilgili herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, şunları söyledi:
"Duamız, temennimiz güzel haber vermek. Bu noktada çalışıyoruz. İnşallah sizlere hayırlı haber vermek bizlere nasip olur. Başından beri medyamız bu konuyu aziz milletimize anbean iletmek adına bu zor iklim koşullarına rağmen gayret gösteriyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Şunu da ifade etmek istiyorum, Sayın Bakanımız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın heyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden buraya geldi. Diğer bakanlarımızın, kendi görev alanları ile ilgili anbean devamlı konuşuyoruz. Sürecin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza devamlı bilgi arz ediyoruz ve talimatlarını alıyoruz. Onun desteği her zaman bizim üzerimizde. Onun da geçmiş olsun dileklerini de ifade etmek üzerimize bir borç. Buradan sizlerle beraber güzel bir haber ulaştırma imkanımız olur diye dua ediyorum."
"Yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız"
Yerlikaya, arama çalışmalarına değinerek, "Aramayı seri yapmamız lazım. Seri yapabilmek için de bilim insanlarımız, 'radarın derinliğe gelebildiği mesafede ümit ediyoruz, orada olursa çok rahat şekilde bunlara erişebiliriz' diyor. Böyle bir haber olursa ilk işimiz, sizlerle paylaşmak. Güzel, ümitvar haberlerle gelmek istiyoruz. Bu bizim bir avantajımız. Bunu değerlendirmek için arkadaşlarımız sahada. Yağmur da yağsa, gece de olsa, gündüz de olsa durmayacağız, duraksamayacağız çünkü arkadaşlarımızın her birinde heyecan ve çalışma arzusu var. İşlerini bilen tecrübeli, heyecanlı arkadaşlarımız. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Aziz milletimizin her zaman dua ve desteklerini üzerimizden eksik etmemelerini istiyorum." diye konuştu.
Bölgede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tahlillerini devamlı olarak yaptığını anlatan Yerlikaya, ayrıca maden sahasında 4 savcının görevlendirildiğini de hatırlattı.
Yerlikaya, "İhlal var, yok meselesinin izahı ile ilgili idari soruşturma ve adli soruşturma eş zamanlı devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat olmayan mesele ile ilgili bu soruların hepsine yanıt bulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bunun için burada varız. Yağmur altında hep beraber milletimizi aydınlatma görevi yapıyoruz. Bunların her biri açıklığa kavuşacak ama daha 24 saat olmadı, sabır. Hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.
(Bitti)
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