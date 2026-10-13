İçişleri Bakanlığı 13 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı 13 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 42 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah operasyon düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı: İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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