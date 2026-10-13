İçişleri Bakanlığı 13 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı 13 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi, 42 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah operasyon düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: İstanbul merkezli 13 ilde uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Kaynak: DHA
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