İçişleri Bakanlığı\'ndan KUYU Operasyonları: 81 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İstanbul, Bursa ve Antalya'da B.G.'nin (Yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı (KUYU-41), İzmir'de O.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı KUYU-42), Denizli'de A.K.'nin elebaşılığını yaptığı, (KUYU-43), Balıkesir'de Z.U.T. ve F.T.'nin (Yurt dışı firari) elebaşılığını yaptığı (KUYU-44), Yalova'da Ü.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-45). 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen "KUYU" operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı. 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."