İçişleri Bakanlığı, öğrencilere güvenli trafik eğitimi verildi

Bayburt'un tatlı çorbası bayram sofralarını süslüyor

Bayburt'un yöresel lezzeti olan tatlı çorba, asırlardır bayramlarda ve düğünlerde ikram ediliyor. Kuşburnu suyu, kuru incir, kayısı, fındık ve erik parçaları, nişasta, şeker ve karanfil ile kaynatılan çorba, ceviz ya da fındıkla süslenerek servis ediliyor. Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla tatlı çorbanın malzemelerinin satışının yapıldığı market ve dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi ise gurbetçiler için bu asırlık lezzeti hazırlıyor.