İçişleri Bakanlığından Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanlığından Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama Açıklaması

25.02.2026 04:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır."

İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığından Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 04:41:43. #7.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığından Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.