İçişleri ve Çevre Bakanları, 'Denizler Halkındır' projesi için il müdürleri ve valilerle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri ve Çevre Bakanları, 'Denizler Halkındır' projesi için il müdürleri ve valilerle görüştü

İçişleri ve Çevre Bakanları, \'Denizler Halkındır\' projesi için il müdürleri ve valilerle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında 28 ilin müdürleri ve valileriyle bir araya geldi. Toplantıda, vatandaşların denizlere daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan projenin detayları paylaşıldı. Bakanlar, ayrıca kaçak ve işgalci yapıların plaj, sahil ve denizlerden kaldırılacağını ve turizm sektörünün destekleneceğini belirtti.

31.05.2024 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" projesi kapsamında 28 ilin müdürleri ve valileriyle görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile birlikte, bakan yardımcılarımız, her iki Bakanlığımızın bürokratları, Hatay'dan Artvin'e kadar kıyı şeridinde bulunan 28 ilimizin valileri ve il müdürlerimizle bir araya geldik. Vatandaşlarımızın denizlerimize daha rahat ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Denizler Halkındır' projesine ilişkin valilerimizi ve il müdürlerimizi bilgilendirdik."

Bakan Özhaseki de yaptığı paylaşımda, toplantıya ilişkin bilgi vererek, "Plaj, sahil ve denizlerimizin üstündeki kaçak, işgalci yapıları da kararlılıkla kaldıracağız. Ülkemizin can damarlarından turizm sektörünün baltalanmasına izin vermeyecek, vatandaşlarımızın plaj ve denizlerimize ulaşmasını kolaylaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri ve Çevre Bakanları, 'Denizler Halkındır' projesi için il müdürleri ve valilerle görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:25 Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı Bayraktar TB2’den tarihe geçen manevra Dünyada hiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı! Bayraktar TB2'den tarihe geçen manevra
18:59 İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas’tan özür diledi İsrail Başbakanı Netanyahu, harita krizi sonrası Fas'tan özür diledi
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
19:37 Düzce’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Düzce'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 21:51:22. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri ve Çevre Bakanları, 'Denizler Halkındır' projesi için il müdürleri ve valilerle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement