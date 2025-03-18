İcra Dosyalarında Tarihi Artış

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2025 başından bu yana 13 Mart'a kadar icra dairelerine gelen yeni dosya sayısının 1 milyon 851 bin 519, işlemleri süren toplam dosya sayısının ise 23 milyona ulaştığını söyledi. Başevirgen, "İcra dairelerinde on milyonlarca kişiyi kapsayan icra dosyalarıyla ilgili bu veriler 85 milyonluk Türkiye'de neredeyse ortalama her 4 kişiden birinin icra dairelerine yolunun düştüğünü gösteriyor. Çocuklar ve 18 yaş altı nüfus hesaplama dışında tutulduğunda kişi başına düşen icra dosyası sayısı 3-4'e çıkıyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, icra dosyalarındaki artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bankaların bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı kanuni takibe aldığı kişi sayısının her ay yüz binlerce attığını belirten Başevirgen, vatandaşların güncel olarak kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon 183 milyar liraya kadar yükselirken, bu tablonun bir benzeri de icra dairelerinde yaşandığına dikkat çekti. Mart ayında icra dairelerine gelen günlük dosya sayısının 20 binin üzerine çıktığını hatırlatan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"13 Mart itibarıyla bir günde icra dairelerine gelen dosya sayısı 20 bin 737 oldu"

Başevirgen, icra dosyalarındaki artışların vatandaşın içine düştüğü derin ekonomik krizinde bir göstergesi olduğunu ifade etti. UYAP sistemindeki verileri hatırlatan Başevirgen, "Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemindeki icra iflas davaları ve icra dairelerinde işlem gören dosya sayılarına ilişkin veriler ekonomik çaresizliğin her geçen gün yayıldığını, milyonlarca kişinin, şirketin, esnafın darboğaza ve ödeme güçlüğüne sürüklendiğini ortaya koyuyor. UYAP icra dosyası günlük işlem verilerine göre mart başından bu yana icra dairelerine intikal eden icra dosyası sayısı 20 binin üzerine çıktı. Dosya sayısında günlük 300-600 fark yaşanırken, mart başından bu yana günlük gelen dosya sayısı 20 binin altına inmedi. En son 13 Mart itibarıyla bir günde icra dairelerine gelen dosya sayısı 20 bin 737 oldu" dedi.

"Türkiye'de ortalama her dört kişiden biri icralık"

Kişi başına düşen icra dosya sayısının 4'ü bulduğunu belirten Başevirgen, "2025 başından bu yana 13 Mart'a kadar icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 1 milyon 851 bin 519 olurken, işlemleri süren toplam dosya sayısı 23 milyona ulaştı. İcra dairelerinde on milyonlarca kişiyi kapsayan icra dosyalarıyla ilgili bu veriler 85 milyonluk Türkiye'de neredeyse ortalama her 4 kişiden birinin icra dairelerine yolunun düştüğünü gösteriyor. Çocuklar ve 18 yaş altı nüfus hesaplama dışında tutulduğunda kişi başına düşen icra dosyası sayısı 3-4'e çıkıyor" diye konuştu.

"Yılın ilk iki ayında konkordato ve iflas kararlarının sayısı 869'a yükseldi"

Konkordato ve iflas kararlarına da değinen Başevirgen, "İcra dairelerinin yanı sıra, Asliye Ticaret Mahkemelerindeki iflas ve konkordato davalarında da olağanüstü yükseliş söz konusu. UYAP verilerine göre bu yılın ilk iki ayında Asliye Ticaret Mahkemelerince verilen konkordato ve iflas kararlarının sayısı 869'a yükseldi. 2024 yılının tamamında 3497 olan iflas ve konkordato toplamının dörtte birinin daha yılın ilk iki ayında gerçekleşmesi, yılsonuna kadar iflas ve konkordatoların 4-5 bine ulaşacağını gösteriyor. Şirketler, holdingler, işletmeler iflas ve konkordatolarla borçlarını erteleme yoluna giderken, 23 milyon icra dosyası ile bir başka ekonomik yıkım yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu yılın ocak-şubat döneminde iş yerini kapatan esnaf sayısı 22 bin oldu"

Kepenk indiren esnaf sayısının yıl sonuna kadar 200 bini bulabileceği uyarısında da bulunan Başevirgen, "Geçen yılın tamamında 120 bin küçük esnaf sicil kaydını sildirerek kepenk indirirken, bu yılın ocak-şubat döneminde işyerini kapatan küçük esnaf sayısı 22 bin oldu. Veriler bize gösteriyor ki yılsonunda işyerini kapatan esnaf sayısının 200 bine yaklaşma ihtimali de oldukça yüksek. İcra, iflas, konkordato, işyeri kapatma işlemlerinde görülen bu olağan üstü artış, bankaların kanuni takibe intikal ettirdiği bireysel borçlu sayısının geçen yıla göre yüzde 201 artması, AKP'nin 23 yıllık iktidarında ekonomimizde yarattığı yıkımı gösteriyor" dedi.