ICRC'den Esir Takası İçin Gizlilik Çağrısı

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının "gizli yapılması" çağrısını tekrarladı.

ICRC, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ICRC'nin bir sonraki serbest bırakma operasyonuna hazırlandığı bildirilirken, "tüm serbest bırakmaların gizli bir şekilde yürütülmesi" çağrısı yinelendi.

ICRC'nin taraflarca kendisine verilen rolü yerine getirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu çalışma, temel bir insani görevdir. Açık olmalıyız; serbest bırakma operasyonları sırasında herhangi bir aşağılayıcı muamele kabul edilemez." denildi.

Açıklamada, serbest bırakmalardan sorumlu ve yetkili kişilere, bu süreçleri gizlilik, saygı ve özenle yürütmeleri konusunda defalarca açık ve özel çağrıda bulunulduğu hatırlatılarak, "Bu, gelecekteki serbest bırakma operasyonlarında da gerçekleştirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

ICRC, 8 Şubat'ta Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının bundan sonra gizli bir şekilde yapılması çağrısında bulunmuştu.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas, Gazze'de kalan İsrailli esirlerin sayısıyla ilgili resmi açıklama yapmıyor. İsrail basını ise esir takasının altıncı turunun ardından Gazze'de 73 İsrailli esirin kaldığını aktarıyor.

Serbest bırakılan 19 esire ek olarak 14 İsraillinin daha anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi, kalan 59 esirin durumunun ise anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde ele alınması bekleniyor. İsrail basını, anlaşma devreye girdikten 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri için İsrail yönetiminin ayak sürüdüğünü belirtiyor.