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ICRC, Gazze'deki sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu - Son Dakika
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ICRC, Gazze'deki sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları karşısında güvenliği ciddi tehdit altında olan sağlık tesisleri ve çalışanlarının korunması çağrısında bulundu. İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan cihaz ve temel malzeme sıkıntısına bağlı olarak bölgedeki çoğu hastanenin tamamen kapandığına dikkat çeken ICRC Gazze Alt Delegasyon Başkanı William Schomburg, sağlık kurumları ve çalışanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

ICRC, Gazze\'deki sağlık tesislerinin korunması çağrısında bulundu
10.01.2024 - 13:36,  Güncelleme: 13:37
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GAZZE, 10 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları karşısında güvenliği ciddi tehdit altında olan sağlık tesisleri ve çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Komiteden Salı günü yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki tüm sağlık sisteminin İsrail saldırılarından etkilendiği, hatta sağlık görevlilerin tutuklandığı ve öldürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ICRC Gazze Alt Delegasyon Başkanı William Schomburg, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaşanan cihaz ve temel malzeme sıkıntısına bağlı olarak bölgedeki çoğu hastanenin tamamen kapandığına dikkat çekti.

Sağlık kurumları ve çalışanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Schomburg, ihtiyaç sahiplerine hayat kurtaran tedavi sunabilmeleri için bu kişi ve kurumların uluslararası insani hukuk kapsamında korunması çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümet medya ofisinin verdiği bilgilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 326 sağlık personeli ve 45 sivil savunma görevlisi öldürüldü.

Dünya Sağlık Örgütü, 3 Ocak itibarıyla Gazze'deki 36 hastanenin sadece 13'ünün kısmen faaliyette olduğunu, bunların dokuzunun güneyde, dördününse kuzeyde yer aldığını bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerin dahiliye bölümlerindeki doluluk oranının yüzde 206'ya, yoğun bakım ünitelerindeki oranın ise yüzde 250'ye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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