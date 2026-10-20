İdaksahak Topluluğu, Menaka'da 48 sivilin öldüğü saldırıyı DEAŞ'a atfetti - Son Dakika
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İdaksahak Topluluğu, Menaka'da 48 sivilin öldüğü saldırıyı DEAŞ'a atfetti

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İdaksahak Topluluğu, 18 Ekim'de Menaka'daki Tagadayat'ta sivillere düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 48 sivilin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı DEAŞ'a atfedilirken, kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu çok sayıda kişi Menaka kentine sığındı.

İSTANBUL/ Mali'nin kuzeydoğusundaki Menaka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 48 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yönetim organı İdaksahak Topluluğu Yürütme Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 18 Ekim'de Menaka bölgesindeki Tagadayat yerleşiminde motosikletlerle gelen silahlı kişilerin sivillere saldırdığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 48 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sivillere yönelik saldırılar kınanırken, Malili yetkililere bölgede güvenlik önlemlerini artırma ve yeni saldırıların önüne geçme çağrısı yapıldı.

Çok sayıda kişi yerinden edildi

Açıklamada, saldırının ardından çok sayıda kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ailelerin Menaka kentine sığındığı belirtildi.

Bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekilen açıklamada, yeni yerinden edilenlerin bölgedeki insani yardım ihtiyacını artırdığı vurgulandı.

İdaksahak Topluluğu, ulusal ve uluslararası insani yardım örgütlerine acil yardım çağrısında bulundu.

Menaka bölgesindeki güvenlik durumu

Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırlarının kesiştiği üçlü sınır bölgesinde yer alan Menaka, uzun süredir DEAŞ'ın Sahel kolunun saldırılarına sahne oluyor.

BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mart 2022'de Menaka bölgesinde DEAŞ mensuplarına atfedilen saldırılarda en az 157 sivilin öldürüldüğünü belgelemişti.

Bölgede devam eden saldırılar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, Menaka ve çevresinde güvenlik sorunları sürüyor.

Kaynak: AA
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