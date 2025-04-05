İddianame Açıklaması Tartışma Yarattı - Son Dakika
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İddianame Açıklaması Tartışma Yarattı

Jülide Sarıkaya, Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazır olduğunu söyledi, savcılık ise bunu yalanladı.

05.04.2025 13:46
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(İSTANBUL) Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Jülide Sarıkaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede, hakkındaki iddianmenin hazır olduğunu ve mahkemece kabulünün beklendiğini söylediğini aktardı. Sarıkaya'nın açıklaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de bir bilgilendirme yaptı ve iddanamenin henüz hazır olmadığını bildirdi.

Jülide Sarıkaya, Silivri'de Ümit Özdağ'a destek vermek için kurulan çadırda sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Ben biraz önce kendisiyle (Özdağ) görüştüm. Sağlık durumu iyiydi, morali çok yüksekti. İddianamenin hazır olduğunu ve kabulünün beklendiğini, onama düşmesi gerektiğini söyledi. İddianamenin hazır olduğunu söyledi, bunu genel idare kuruluna iletmem gerektiğini kendisi bana bildirdi." dedi.

Açıklamanın kamuoyuna yansıması üzierine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir bilgilendirme yaptı. Savcılık yetkilileri, iddianamenin henüz hazırlanmadığını duyurdu.

75 gün önce tutuklanmıştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınmış, ertesi gün İstanbul'da savcılık ifadesinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel İdare Kurulu, Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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