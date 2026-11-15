İddiaya göre İzmir Konak'ta 2 şüpheli tabancayla ateş açtı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İddiaya göre İzmir Konak'ta 2 şüpheli tabancayla ateş açtı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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İddiaya göre İzmir Konak\'ta 2 şüpheli tabancayla ateş açtı, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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İddiaya göre İzmir Konak\'ta 2 şüpheli tabancayla ateş açtı, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde iddiaya göre motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, 4 kişiye tabancayla ateş açtı. Saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

İZMİR'in Konak ilçesinde motosikletle sokağa gelen 2 şüphelinin tabancayla açtığı ateş sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Ege Mahallesi 1517 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, burada bulunan M.C.S. (22), S.E.O. (18), D.E. (20) ve 15 yaşındaki kız çocuğu N.B.'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralılar, yakınları tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan M.C.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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