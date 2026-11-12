İddiaya göre Konya Selçuklu'da eşini bıçakla ağır yaralayan kadına adli kontrol uygulandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, ilkokul öğretmeni Gamze T. (52), Feritpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde, astsubay olduğu öğrenilen eşi Alper T. (48) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gamze T, eşini sırtından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Alper T, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Gamze T. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.