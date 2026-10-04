İddiaya göre Nazilli'deki ikinci kazada alkollü sürücü 1'i ağır 12 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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İddiaya göre Nazilli'deki ikinci kazada alkollü sürücü 1'i ağır 12 kişiyi yaraladı

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İddiaya göre Nazilli\'deki ikinci kazada alkollü sürücü 1\'i ağır 12 kişiyi yaraladı
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İddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, Nazilli'de başka bir kazanın yaşandığı bölgede ikinci kazaya karıştı; 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Hastanedeki kan testinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir kazanın olduğu bölgede ikinci bir kazaya neden oldu. Kazada 1'i ağır, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli Denizli Karayolu Mergen Çayı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametinde bir otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kaza sonrası bölgeye giden polis ve jandarma ekiplerinin olaya müdahale ettiği esnada, 09 L 2548 plakalı otomobilin sürücüsü A.T., direksiyon hakimiyetini kaybederek, bölgede ikinci kazaya neden oldu. A.T.'nin kullandığı otomobil, önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı hafif ticari araca ve 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

12 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan A.T., Ü.G., N.Y., Ö.G., M.B., K.D., B.D., G.Y., K.G., M.E., E.Ç. ve M.G. ile birlikte toplam 12 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaralılardan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya neden olduğu belirlenen sürücü A.T.'nin, hastanede gerçekleştirilen kan testinde alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıNazilliGüncelSon Dakika

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