IDEF 2025'te Savunma Sistemleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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IDEF 2025'te Savunma Sistemleri Yoğun İlgi Gördü

26.07.2025 17:45
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Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen IDEF 2025 fuarında savunma sistemlerine büyük ilgi var.

Son iki gününde halka açılan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında, Atatürk Havalimanı'nda sergilenen hava ve kara savunma sistemlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

IDEF 2025, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Fuar kapsamında Atatürk Havalimanı'nda sergilenen savunma sanayisi çözümleri, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Sergilenen araçlar arasında ROKETSAN, ASELSAN, BAYKAR, TUSAŞ ve Türk Hava Kuvvetlerine ait hava ve kara araçları da bulunuyor.

Ziyaretçiler, araçların donanım ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, sorumlu saha görevlilerinden detaylı bilgi aldı.

-"Ülkemiz açısından çok güzel gelişmeler var"

İstanbul'da yazılım uzmanı olarak görev yapan Yeşim Aydın, IDEF'te Türkiye'nin ürettiği teknolojileri ziyaret etmeye geldiğini söyledi.

Daha çok karada giden ve minimal tasarımlı araçları beğendiğini belirten Aydın, "Bunlar daha zorlu koşullarda, tırmanma kabiliyeti olan ürünler. İHA'larda büyük ilerleme kat ettiğimizi görüyorum. Ülkemiz açısından çok güzel gelişmeler var." dedi.

Yazılım alanı ile savunma sanayisi teknolojilerinin birleşmesinde Türkiye'nin önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Aydın, "Teknoloji şirketleri büyük oranda elini taşın altına koydu. Dünya çapında büyük rakiplerle yarışıyoruz ve bu yüzden çok çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Somali'den Türkiye'ye eğitim için gelen Mahmud Abdülaziz de fuar alanındaki teknolojilerden çok etkilendiğini belirtti.

Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümünden mezun olan Abdülaziz, gelecekte pilot olmak veya havalimanlarında kulede görev yapmak istediğini söyledi.

-"Bu sene IDEF'te dron ve hava savunma sistemlerinin önem kazandığını hissettim"

Makine mühendisliği tecrübesi olduğunu söyleyen Zafer Külek ise savunma sanayisinde daha önce çalıştığını ve zırhlı araçlara ilgisi olduğunu belirtti.

Külek, "IDEF çok iyi bir platform olmuş bizim gibi çalışanlar için. Birçok ürünü çok yakından inceleme fırsatı bulabiliyorsunuz. Normalde bu firmalara gidip ürünleri yakından görme fırsatı yakalamak epey zor. Bu tür fuarlarda kendi tasarladığımız ürünlerin son halini görebiliyoruz ve iç rakiplerimizi inceleme fırsatı buluyoruz. Fuar benim için çok iyi geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür fuarlarda yeni trendlerin ortaya çıktığını ifade eden Külek, savunma sanayisinin bu trendleri takip ettiğini kaydetti.

Külek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu seneki katılımımda dronlar ve hava savunma sistemleri ile elektronik cihazların önem kazandığını hissettim. Hava savunma sistemleri ve füzeler de sergi alanında daha çok ilgi çekiyor. Türkiye'nin savunma sanayisini yerli ve millileşme anlamında yapılan çalışmalar çok fazla. Bu çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IDEF 2025'te Savunma Sistemleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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