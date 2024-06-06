İdlib'de Minibüs Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İdlib'de Minibüs Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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SURİYE'nin İdlib kentinde öğrencileri okul gezisine götüren minibüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde İdlib'in batısında yer alan Darkuş köyü yakınlarında Uyanara mevkisinde meydana geldi. İçerisinde öğrencilerin olduğu minibüs Asi Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Minibüsün yaklaşık 200 metre yükseklikten kaza sonucu kayalıklara çarparak nehre düştüğü kaydedildi. Bölgede sivil savunma görevindekiler, olay yerinde arama kurtarma çalışmasına başlandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini de paylaştı.

06.06.2024 21:42
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SURİYE'nin İdlib kentinde öğrencileri okul gezisine götüren minibüsün Asi Nehri'ne düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde İdlib'in batısında yer alan Darkuş köyü yakınlarında Uyanara mevkisinde meydana geldi. İçerisinde öğrencilerin olduğu minibüs Asi Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Minibüsün yaklaşık 200 metre yükseklikten kaza sonucu kayalıklara çarparak nehre düştüğü kaydedildi. Bölgede sivil savunma görevindekiler, olay yerinde arama kurtarma çalışmasına başlandığını, yaralıların hastanelere sevk edildiğini de paylaştı.

İdlib\'de Minibüs Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İdlib'de Minibüs Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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