İdlib'deki Down sendromlu çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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İdlib'deki Down sendromlu çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek gösterisi düzenledi

Suriye'nin İdlib ilindeki Down sendromlu çocuklar, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki Down sendromlu çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için bir gösteri düzenledi. Gösteride çocuklar, sevgi ve umut mesajları taşıyan dövizler taşıdı. Beyaz Kalpler Down Sendromlu Çocuk Merkezi Müdürü Abdullah Muhammed, tüm dünya çocuklarının saygın bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, çocukları savaşlardan koruma çağrısı yaptı. Eğitimci Esma Hasan ise çocukların savaş zamanlarında dışlanarak eğitim ve topluma katılma haklarından mahrum kaldığını belirtti.

18.07.2024 21:03
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Down sendromlu çocuklar, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşayan Down sendromlu yaşıtlarının maruz kaldığı duruma dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

İdlib'deki destek gösterisinde, çocuklar ellerinde, "çocuklar kalplerinde küçük hayaller taşıyan sevgi melekleridir" ve "dünyanın melekleri" yazılı dövizler taşıdı.

Beyaz Kalpler Down Sendromlu Çocuk Merkezi Müdürü Abdullah Muhammed, AA muhabirine, Gazze'de İsrail polis köpeğinin saldırısında ölen Muhammed Bahar'ı anmak ve Gazze'deki çocukların yaşadıklarına dikkati çekmek için toplandıklarını söyledi.

Muhammed, dünya genelindeki Down sendromlu tüm çocukların saygın yaşam sürme hakkına sahip olduğunu belirterek, "Tüm insani yardım kuruluşlarına ve çocuk hakları koruma örgütlerine sesleniyoruz; çocukları savaşlardan koruyun, özellikle Down sendromlu çocukları, çünkü onlar özel ihtiyaçları olan bireylerdir." dedi.

Down sendromlu çocuklara eğitim veren Esma Hasan da Filistin'de Down sendromlu çocukların maruz kaldığı duruma dikkati çekmek istediklerini dile getirdi.

Hasan, "Çocuklar toplumda dışlanıyor ve savaş zamanlarında eğitim ve topluma katılma haklarından mahrum kalıyorlar. İdlib ve Filistin'deki Down sendromlu çocuklar aynı savaş koşullarıyla yüzleşiyor. Bu çocuklar, özellikle savaşta eğitim haklarından ve toplumsal hayata katılımlarından yoksun kalıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdlib'deki Down sendromlu çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek gösterisi düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'deki Down sendromlu çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarına destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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