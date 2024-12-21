İDOB'dan Yeni Yıl Konseri - Son Dakika
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İDOB'dan Yeni Yıl Konseri

İDOB, 28 Aralık'ta yeni yılda coşkuyu kutlamak için konser düzenleyecek.

21.12.2024 11:46
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 28 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda "Yeni Yıl Konseri" düzenleyecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, eski Türklerin Nardugan Bayramı'ndan ilham alan etkinlikte, İDOB orkestrası, korosu, solistleri, bale sanatçıları ve MDTistanbul projesi dansçıları sahnede olacak.

Konserde, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış marşlar, polkalar seslendirilecek.

Eserde solistler Özgecan Gençer, Nesrin Gönüldağ, Mert Süngü, Nazlı Deniz Süren, solist dansçılar İlke Kodal, Çağatay Özmen, Deniz Kılınç Tunçeli, Olcay Tunçeli, Berfu Elmas, Batur Büklü, Gizem Atik Tuncay ve Mehmet Nuri Arkan aynı sahneyi paylaşacak.

Doğanın döngüsünü ve yeni başlangıçların coşkusunu kutlamak için oluşturulan konserde Johznn Strauss, Dmitri Şostakoviç, Antonio Vivaldi, Aram Haçaturyan, Georges Bizet, Carlos Gardel, Bedrich Smetana, Leo Delibes, Aleksandr Borodin, Giacomo Puccini, Emmerich Kalman ve Ulvi Cemal Erkin'in eserlerinden bir seçki icra edilecek.

İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde, Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB korosu da sahne alacak.

Eserin bale koreografisi Uğur Seyrek, MDTistanbul koreografisi Tuğçe Göncü ve Emre Karaca, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait.

Kaynak: AA

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