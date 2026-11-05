İDOB, Romeo ve Juliet balesini Amarante koreografisiyle bugün AKM'de sahneleyecek - Son Dakika
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İDOB, Romeo ve Juliet balesini Amarante koreografisiyle bugün AKM'de sahneleyecek

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İDOB, Romeo ve Juliet balesini Amarante koreografisiyle bugün AKM\'de sahneleyecek
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Shakespeare'in eserinden uyarlanan Romeo ve Juliet balesini Ricardo Amarante'nin özgün koreografisiyle yeniden sahneleyecek. Eser, bugün, 11, 12, 14 Kasım ve 5 Aralık'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izlenebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), William Shakespeare'in hikayesinden uyarlanan "Romeo ve Juliet" balesini, Sergey Prokofyev'in müziği ve Ricardo Amarante'nin özgün koreografisiyle yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Trajik bir aşk hikayesini konu alan eser, bugün, 11, 12, 14 Kasım ve 5 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

William Shakespeare'in yüzyıllardır sanatın farklı alanlarına ilham veren eserinden uyarlanan bale, klasik bale repertuvarının önemli yapıtları arasında yer alıyor. Sergey Prokofyev'in müziğiyle hayat bulan eser, iki düşman aileye mensup Romeo ve Juliet'in aşkını, nefret, tutku ve fedakarlık temaları üzerinden anlatıyor.

İlk kez sahnelendiği günden bu yana dünya genelinde pek çok kez izleyiciyle buluşan eser, dramatik anlatımı ve koreografik zenginliğiyle öne çıkıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin repertuvarında da özel bir yere sahip olan yapıt, bu kez koreograf Ricardo Amarante'nin hazırladığı özgün yorumla sahnelenecek.

Eserin orijinal librettosu Sergey Prokofyev, Sergey Radlov, Adrian Piotrovsky ve Leonid Lavrovsky imzası taşıyor. Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un üstleneceği yapımın dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Önder Arık tarafından gerçekleştirildi.

Gösteride Romeo rolünü Batur Büklü, Matthew Solovieff ve Y. Berkay Günay, Juliet rolünü ise Berfu Elmas, Büşra Ay, Berin Günay ve Elifsu Özmen canlandıracak.

Kaynak: AA
Devlet Opera Ve BalesiTürk TelekomKültür SanatİstanbulGüncelYaşamAKMSon Dakika

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