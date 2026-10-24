İDOB\'un MDTistanbul dansçılarıyla sahnelediği Rüzgar Ağacı AKM\'de prömiyer yaptı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile ortak prodüksiyon olarak sahnelenen "Rüzgar Ağacı" (Leaning Tree), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Koreograf Fernando Melo'nun 2023'te Danish Dance Theatre için hazırladığı yapım, İDOB bünyesindeki modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından yeniden sahneye taşındı.

Danimarkalı ressam Vilhelm Hammershoi'nin dünyasından esinlenen yapımın ışık tasarımını Raphael Solholm, kostüm tasarımını Maria Ipsen, sahne tasarımını ise Raphael Solholm ve Fernando Melo üstlendi. Müzik kaydı Copenhagen Phil, ses tasarımı ise Rafael Canete Fernandez imzası taşıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali Programlama Yöneticisi Handan Uzal Dündar, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 30. yılı için özel ve kalıcı bir eser bırakma hayaliyle yola çıktıklarını belirtti.

İDOB ve MDTistanbul ile yaklaşık iki buçuk yıldır sürdürülen hazırlık sürecini aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"30. festival hazırlığı için özel bir proje yapmayı hayal ediyorduk. Daha önce 'Nefes' gibi ikonik eserlerin bulunduğu festival geçmişimizde, yurt dışından bir koreograf getirip bir dans eseri üretebilme arzumuz vardı. Bu hayalleri kurarken yollarımız İDOB ve MDT ile kesişti. Can Akgün'ün yapıcı yaklaşımıyla birlikte Fernando Melo'nun bu özel eserini Türkiye'de MDTistanbul dansçılarıyla buluşturmak için çalıştık. Melo bir tablodan hareketle soyut bir eseri dekor, illüzyon ve müzikle iç içe geçirerek muazzam bir yapı ortaya koydu. Festivalin kalıcı bir eser bırakması ve iki sezon boyunca sahnelenecek olması bizim için çok kıymetli. Umarım bu, uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olur."

Gösteride dansçılar Anna Viktoria Zesakes, Berk Can Ceylan, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Ekin Ançel, Evrim Akyay, Miray Bacı, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü Ceylan, Müge Bayramoğlu, Kamola Rashidova, Ferhat Güneş, Mert Aksu dönüşümlü olarak sahne aldı.

Yarın sahnelenecek Rüzgar Ağacı, 2027 yılında da İDOB programında yer almaya devam edecek.