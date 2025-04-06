İett'den "Usulsüzlük" İddialarına İtiraf Videolu Yanıt: Kamuoyunu Yanıltmaya Yönelik İddialar Gerçek Dışı

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi. Açıklamaya ek olarak itiraf videosu yayımlandı ve "Söz konusu iddialarda bulunan şahıs, 10 Mart 2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında, İETT Kaptanına söz konusu iddialarını İETT'nin itibarını zedelemek için yaptığını ve İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir" denildi.

Açıklamada, 154 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü ulaşım kurumlarından biri olan İETT'nin, tüm iş ve işlemlerinin İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay gibi denetleyici kurumlar tarafından denetlendiği hatırlatıldı. Açıklamanın ayrıntıları şöyle:

"Son günlerde İETT'de çalıştığını iddia eden bir şahsın, kamuoyunda maksatlı olarak dile getirdiği ve bazı medya kuruluşlarında tekrar tekrar yayınlanan yalanlar nedeniyle, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına 4 ayrı başlık altında hazırladığımız yalanlar ve gerçekler bilgilendirmemizi ilginize sunarız.

"Cihan D. isimli şahıs İETT personeli değil"

Yalan 1 : "Cihan D. İsimli şahıs İETT ile ilgili usulsüzlük iddiaları sebebiyle İETT tarafından işten çıkartıldı."

Gerçek 1: Söz konusu şahıs hiçbir zaman İETT'nin bir çalışanı olmamıştır.

İETT'nin hizmet alımı yaptığı yüklenicilerin birinde bir dönem çalışmış, çalıştığı firmadan usulsüz talepleri ve iş ahlakına uymayan davranışları sebebiyle 4 Aralık 2024 tarihinde işten çıkartılmıştır.

Daha önce çalıştığı firma hakkında iftira ve hakaret içeren davranış ve paylaşımları sebebiyle de ilgili firma tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

İftira ve hakaretlerini İETT üzerinden sürdürmesi sebebiyle İETT tarafından da, 3 Ocak 2025 ve 14 Mart 2025 tarihlerinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

"Bakım ve yedek parça süreçleri denetim altında"

Yalan 2 : İETT otobüslerine, eski ve ikinci el parça takılıyor.

Gerçek 2: İETT'nin filosundaki tüm otobüslerinin bakımları, ulusal standartlardaki 18 farklı garajda gerçekleştirilmektedir.

Tüm bakımlara ek olarak değişimi gereken parçalar, orijinal ve sıfır parçalar ile değiştirilmektedir.

Bunun aksinin olması mümkün değildir.

Ayrıca İETT'nin tüm otobüsleri periyodik olarak ulusal araç muayene sistemi olan TUVTÜRK tarafından da onaylanmaktadır.

"Firmalara yedek parça üzerinden ödeme yapılmıyor"

Yalan 3: Otobüslere, eski parça takılması sebebiyle firmaya ek ve haksız kazanç sağlanıyor.

Gerçek 3: İETT'nin bakım onarım hizmeti kapsamında hiçbir firmaya yedek parça bazında bir ücret ödenmemektedir.

Bakım, onarım hizmeti içerisinde; arıza onarımı, hasar onarımı, temizlik, yol yardım gibi bir çok kalem iş bulunmakta olup, firma ödemeleri İETT araçlarının yaptığı km üzerinden hesaplanarak ödenmektedir.

İETT araçlarının sefere çıkmasını engelleyecek herhangi bir iş durumunda ilgili bakım-onarım firmasına cezai yaptırım uygulanabilmekte olup, İETT'nin yıllık sefer gerçekleştirme oranı tarihi rekorla %98'in üzerine çıkmıştır.

"Arıza oranlarında ciddi düşüş yaşandı"

Yalan 4: İETT araçlarına eski parçalar takıldığı için arızalar arttı.

Gerçek 4 : İETT araçlarında, değişimi gereken tüm parçalar, marka ve modeline uygun olarak sıfır parçalar ile değiştirilmekte ve işlemler ilgili tüm mühendisler ve amirler tarafından da kontrol edilmekte ve onaylanmaktadır.

İETT'nin geçmiş yıllara göre kaza ve arıza oranlarına bakıldığında da %55'e varan oranda iyileşme gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Metrobüste 10 bin km başına 5.37 olan arıza oranı 2024 yılında 2.41'e gerilemiştir.

Otobüs filosunda ise 2018 yılında 3.43 olan arıza oranı 2024 yılında 2.9 seviyesine gerilemiştir.

Tüm bu gerçeklere ek olarak;

Söz konusu iddialarda bulunan şahıs, 10 Mart 2025 tarihinde bindiği bir İETT aracında, İETT Kaptanına söz konusu iddialarını İETT'nin itibarını zedelemek için yaptığını ve İstanbul'da bir ilçe belediye başkanı tarafından iyi şartlarda bir işe yerleştirildiğini beyan etmiştir.

Söz konusu itiraf videosu da İETT tarafından savcılığa ek olarak sunulmuştur."

Tevfik Göksu da açıklama yaptı

Öte yandan, videoda adı geçen başkanın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Göksu sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Göksu, "İsmimi kullanarak Ulaştırma Bakanlığımızda işe girdiğini beyan eden Cihan Demirel adlı kişiyi hayatımda hiç görmedim, kendisiyle tanışmadım ve kim olduğunu bilmiyorum. Şahsımla ilgili söylemleri gerçek dışıdır. Kendisi ile ilgili hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.