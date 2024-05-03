İETT Otobüs Filosuna Yeni Otobüsler Eklendi - Son Dakika
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İETT Otobüs Filosuna Yeni Otobüsler Eklendi

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İstanbul'da İETT otobüsleri filosuna 13 yeni otobüs daha eklendi. Yeni nesil güvenlik teknolojileri ile donatılmış olan otobüs sayısı 55'e ulaştı.

03.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:15
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(İSTANBUL) - İstanbul'da en önemli toplu ulaşım araçları arasında yer alan İETT otobüsleri filosuna yenileri eklendi. Filoya kazandırılın 150 otobüsten 13'ü daha seferlerine başladı. Böylece hizmete sunulan yeni nesil güvenlik teknolojileri ile donatılmış otobüs sayısı 55'e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İBB kuruluşu olan İETT'nin, toplu ulaşım için yeni ve yenilikçi yatırımlarının sürdürüldüğü belirtildi. AÇıklamaya göre; alımı yapılan akıllı ulaşım sistemlerine sahip 13 yeni otobüs daha İETT filosuna katıldı. 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, dijital kamera aynalara ve yolcu konforunu artıran özelliklere sahip yerli üretim 13 otobüs daha İstanbulların hizmetine sunuldu. Böylece alımı yapılan 150 adet yeni otobüsün 55'i hizmete başlamış oldu.

İLK YOLCULARINI ALDI

Filoya gelen ilk otobüsler; 80/ KazlıçeşmeEminönü, 32T/ Cevatpaşa – Taksim, 80T/ Kazlıçeşme – Taksim, 85C/ Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme, MK97/ Çavuşpaşa – Zeytinburnu, MR10/ Zeytinburnu – Kazlıçeşme, MR11/ Kazlıçeşme – Topkapı, 32 M/ Cevatpaşa – Mecidiyeköy, 31/ Kuyumcukent - Yenikapı hatlarında hizmet vermeye başladı. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin farklı hatlarda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

TEKNOLOJİK VE KONFORLU

12 metre uzunluğundaki 100 yolcu kapasiteli otobüsler, 300 beygir güce sahip. Araçta dijital kamera ayna sistemleri, anlık şoför duygu durum analizi ve yolcu sayma sistemleri bulunuyor. Ayrıca araç verilerini anlık Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilme özelliği ile şoför kaza uyarı donanımı Telemetri Sistemi ve sürücü için görüş kameraları da aracın diğer sistemleri arasında bulunuyor.

İETT Otobüs Filosuna Yeni Otobüsler Eklendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İETT Otobüs Filosuna Yeni Otobüsler Eklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT Otobüs Filosuna Yeni Otobüsler Eklendi - Son Dakika
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