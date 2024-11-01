İETT Otobüsü Şoföründen Kaçış Kovalamacası - Son Dakika
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İETT Otobüsü Şoföründen Kaçış Kovalamacası

İETT Otobüsü Şoföründen Kaçış Kovalamacası

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü şoförü, kaza sonrası kaçarken minibüse defalarca çarptı.

01.11.2024 11:02
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Kovalamaca sırasında İETT otobüsü şoförünün minibüse defalarca çarptığı anlar cep telefonu kamerasında

Emin YEŞİL-Hiba KARGI/- GAZİOSMANPAŞA'da geri menavra yapan İETT otobüsü arkadan gelen araca çarptı. İddiaya göre İETT şoförü kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Aracı zarar gören sürücü ise, İETT otobüsünü takip ederken, şoför manevra yaparak minibüse yeniden çarptı. Sürücünün ölümden döndüğü o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü geri geri ilerleyerek, arkadan gelen araca çarptı. Bir süre kaza yerinde bekleyen ve otobüsten inmeyen şoför, daha sonra olay yerinden kaçtı. Diğer sürücü ise, aracıyla kaçan otobüs şoförünü takip ederek durdurmaya çalıştı. Bayrampaşa Metris Bağlantı yoluna giren otobüs şoförü, kendisini takip eden araca otoyolda zaman zaman manevralar yaparak kaçmaya devam etti. Ölümden dönen araç sürücüsü, çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan aracını yol kenarına park etti. Otoyolda ilerleyen otobüs şoförü ise bir süre sonra gözden kayboldu. İETT otobüsü şoförüyle araç sürücü arasında otoyolda yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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