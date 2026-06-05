İETT Otobüsünde Yangın: Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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İETT Otobüsünde Yangın: Yangın Söndürüldü

İETT Otobüsünde Yangın: Yangın Söndürüldü
05.06.2026 06:48
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Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi üzerinde plakası belirlenemeyen seyir halindeki İETT otobüsü aniden yanmaya başladı.

Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı sağa çekerek yangına müdahale etti.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Otobüs tamamen yanarken, polis ekipleri ve İETT görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

İnceleme, 3. Sayfa, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Polis, İETT, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsünde Yangın: Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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