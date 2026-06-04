6 yıl sonra sahneye dönen Şebnem Ferah'ın son hali

Türk rock müziğinin kraliçesi olarak anılan Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıktı. 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşan sanatçı, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geceye imza attı.

"Sil Baştan", "Bu Aşk Fazla Sana", "Can Kırıkları", "Çakıl Taşları" ve "Ben Şarkımı Söylerken" gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Ferah, konser boyunca dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

"SİZİN BENİM EVİM OLDUĞUNUZU ANLAMIŞIM"

Sahnelere dönmenin heyecanını yaşayan sanatçı, duygularını hayranlarıyla paylaştı.

Şebnem Ferah, "Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Uzun ara olunca insan dertleşmek istiyor. Galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım" sözleriyle dinleyicilerini duygulandırdı.

SAHNEDE DUYGULANDI

Yıllar sonra dinleyicileriyle buluşan Şebnem Ferah zaman zaman sahnede duygusal anlar yaşadı. Ferah, "Sevgili arkadaşlar, hayatımda bu kadar duygulanmaktan sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Sürçülisan ettiysek affola, biraz fazla heyecanlıydık. Saygımızdan ve sevgimizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur. Sizi çok seviyoruz. İyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Konser görüntülerinin paylaşılmasının ardından Şebnem Ferah'ın son hali de dikkat çekti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 54 yaşındaki sanatçı için çok sayıda yorum yapıldı.

Birçok kişi ünlü sanatçının yıllara meydan okuduğunu belirtirken, "Şebnem Ferah hiç değişmemiş", "Yıllar ona yaramış" ve "Rock müziğin kraliçesi geri döndü" yorumları öne çıktı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YOĞUN İLGİ

Şebnem Ferah'ın sahnelere dönüşünü çok sayıda ünlü isim de yerinde takip etti. Konsere katılanlar arasında Beren Saat, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Tolga Sarıtaş, Derya Uluğ, Özge Özpirinçci, Burçin Terzioğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Keskin, Meriç Aral, Hande Doğandemir ve Şebnem Bozoklu gibi isimler yer aldı.

YENİDEN SAHNEYE ÇIKACAK

Hayranlarından yoğun ilgi gören Şebnem Ferah, 27 Haziran'da yeniden KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.