İETT Şoförü Trafiği Tehlikeye Attı

İETT Şoförü Trafiği Tehlikeye Attı
27.10.2025 09:21
İETT otobüsü şoförü, validatör cihazının yanına ayağını uzatarak trafiği tehlikeye soktu.

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYAĞINI CİHAZA UZATTI

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

