İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
Şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İETT Şoförü Trafiği Tehlikeye Attı
