If Wedding Fashion İzmir'e 71 Ülkeden Profesyonel Ziyaretçi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bu yıl da yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle tamamlandı. IF Wedding Fashion İzmir'de üç gün boyunca moda, ticaret ve tasarım aynı çatı altında buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından 9 bin 865 yerli, 71 ülkeden 2 bin 445 yabancı olmak üzere toplam 12 bin 310 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı. Ülkemizin farklı şehirlerinden ve ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Avustralya, Mısır gibi birçok ülkeden gelen alıcılar, İzmir'de yeni sezon koleksiyonlarını yakından inceleyerek ticari görüşmeler gerçekleştirdi. IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen defilelerde ise 2026 ve 2027 sezonunun gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları sektör profesyonelleriyle buluştu.

Fuara katılan firmaların yeni sezon tasarımları, ünlü mankenlerin sunumuyla profesyonel koreografi, sahne ve ışık tasarımları eşliğinde podyuma taşındı. Fuarın önemli organizasyonlarından biri olan 16. Gelinlik Tasarım Yarışması'na ise bu yıl 103 tasarımcı 206 tasarımla başvurdu. Finale kalan 15 tasarımcı tasarımlarını fuar podyumunda sergileme imkanı buldu. Yarışma sonucunda birincilik ödülünü Nihan Selin Paksoy kazandı. Fuar kapsamında, geçen yılın yarışma birincisi Öztürk Yıkılmaz da kendi adını taşıyan performans defilesiyle podyumda yer alarak tasarımlarını sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

"20. yıl için hazırlıklara başlıyoruz"

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, IF Wedding Fashion İzmir'in sağladığı ticari katkıların yanı sıra uluslararası ziyaretçi profili, defile organizasyonları ve genç tasarımcıları destekleyen yapısıyla bu yıl da sektörün gelişimine yön veren önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı. Cumalıoğlu, "Fuar bizim için çok keyifli bir süreçti. Hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce katılımcı ve ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl 19'uncusunu düzenlediğimiz IF Wedding Fashion İzmir'de hem 2026 hem de 2027 sezonu görücüye çıktı. Üreticiler, tasarımcılar, modacılar ve perakendecilerle birlikte oldukça verimli üç gün geçirdik. Fuara gösterilen yoğun ilgi, organizasyonun sektörel karşılığını net biçimde ortaya koydu" dedi.

Cumalıoğlu, "Temel motivasyonumuz, bu yoğun ilginin ticarete dönüşmesini sağlamak. Fuarın hemen ardından 20'nci IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nın hazırlıklarına başlıyoruz. Bu organizasyon, tüm paydaşların bir yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıkıyor. IF Wedding Fashion İzmir'in, katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz açısından ticari ve sektörel anlamda verimli bir süreç sunduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Sektöre hayat veren, ihracat açısından çok kıymetli bir fuar"

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, fuarın sektör açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, "Bu fuar, sektörü canlandıran, sektöre hayat veren çok önemli bir organizasyon. Fuarımız yıllar boyunca hep yükselen bir grafik gösterdi. Tabii ki her ülkede olduğu gibi bizim fuarımız da pandemi dönemi maalesef etkilendi. Ona rağmen hem katılımcı sayısı hem ziyaretçi sayısını koruyor. Bu sene gözlemlediğim kadarıyla yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi sayısı çok fazla. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan ziyaretçiler vardı. Fuardan memnuniyet yüksek. Amerika, Almanya, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen alıcılar bu dönemde fuara büyük ilgi gösterdi. Böyle bir ortamda fuarlara alıcı getirmek, ticaret yaratmak ve katma değer sağlamak ülkemiz ihracatı ve kalkınması açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.

"Ciddi bir hareketlilik yaşandı"

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Başkanı ve Jamila Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu, fuarın sektöre sağladığı katkının bu yıl çok daha net hissedildiğini söyledi. Yabancı ziyaretçi profiline de değinen Erdoğan Kulu, bu yıl fuarda yabancı katılımcı ve alıcılar açısından ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Orta Doğu ve Avrupa'ya yapılan satışların önceki yıllara göre daha iyi seviyede olduğunu belirten Kulu, net bir canlılık gördüklerini ifade etti. Dernek olarak İZFAŞ ile sürekli bir iş birliği ve yakın temas içinde olduklarını vurgulayan Kulu, "Bu iş birliğinin önümüzdeki yıllarda fuarı çok daha prestijli bir noktaya taşıyacağına inanıyorum. IF Wedding Fashion İzmir, doğru adımlarla ilerlediği takdirde Avrupa'daki benzer fuarlar arasında çok daha üst sıralara çıkabilecek bir potansiyele sahip" diye konuştu.

Katılımcılardan IF Wedding Fashion İzmir'e tam not

Sektörde ikinci kuşak temsilcilerden biri olduğunu belirten Günbeyi Group'tan Şenol Günbeyi, 1990 yılından bu yana sektörün içinde olduklarını ve bu yıl fuarda dört firmayla yer aldıklarını söyledi. Fuardan son derece memnun olduklarını ifade eden Günbeyi, özellikle bu yıl yabancı müşteri yoğunluğunun önceki yıllara göre daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Ticari açıdan bizim için çok verimli geçti. Ziyaretçilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı siparişle ayrıldı, bu da bizim için çok önemli bir sonuç. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen mankenleriyle 2026–2027 koleksiyonlarımızı podyumda sergiledik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Şimdiden yeni fuar için kumaş çeşitleri ve model tasarımları üzerinde çalışmaya başladık" şeklinde konuştu.

"Fuarı son derece başarılı buldum"

Kosova'dan ilk kez fuara katılan Vlora & Kaltrina firmasından Vlora Neziri, organizasyonun profesyonelliğine dikkat çekerek, "İlk defa IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'na katılıyorum. Dürüst olmak gerekirse katıldığım için çok memnun ve mutluyum. Daha önce Avrupa'da pek çok fuara katıldım. IF Wedding Fashion İzmir ile Avrupa'daki fuarları karşılaştırdığımda bu fuar gerçekten çok profesyonel bir organizasyon. İş olarak baktığımda beklentimin üzerinde bir müşteri kapasitesi gördüm ve kontratlar imzaladım. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'dan çok büyük firmalarla tanışma fırsatı buldum" dedi.

Ukrayna'dan katılan Sapphire Couture Company temsilcisi Inna Zderchuk, İzmir'de bulunmaktan ve fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Beş yıl önce fuarı ziyaretçi olarak gezdim ve organizasyondan çok etkilendim. Bu nedenle fuara katılımcı olmayı uzun süredir istiyordum. Bugün katılımcı olarak burada bulunmaktan çok mutluyum. Fuarı son derece başarılı buldum. Dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçiler geldi, çok sayıda iş bağlantısı kurdum" diye konuştu.

Walone Fashion Grup yetkilisi Walone Osmani ise fuara dördüncü kez katıldıklarını belirterek, her yıl yeni müşteriler ve yeni anlaşmalarla İzmir'den ayrıldıklarını ifade etti.