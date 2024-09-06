IFA 2024 Berlin\'de Yapay Zeka Yenilikleriyle Başladı

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Tüketici elektroniği fuarı IFA 2024, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapay zeka yenilikleriyle kapılarını açtı.

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen IFA 2024'te başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı şirketlerin ağırlığı göze çarparken Türkiye'den de bu yıl 52 şirket yer alıyor.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye'den fuara milli katılım sağlayarak 400 metrekarelik alanda 21 firmayla yer alıyor. Ayrıca Vestel, Arzum ve Kumtel gibi 31 şirket de fuara kendi imkanlarıyla iştirak ederek yeni ürünlerini sergiliyor.

Fuarın açılışında Türk stantlarını gezen Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Türk iş insanlarının istek ve şikayetlerini dinledi.

"2024 yılında 4 kıtadan 11 ülkedeki alıcılarla ihracatçılarımızı buluşturduk"

Türkiye'den fuara milli katılımı organize eden TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan, AA muhabirine, Birliğin yaklaşık 6 bin üyesinin ihracat faaliyetlerine destek vermek amacıyla her yıl sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve fuar organizasyonları düzenlediklerini söyledi.

Uçkan, "Türkiye'nin ihracatından aldığı toplam yüzde 6,5 pay ile en büyük beşinci sektör olan elektrik ve elektronik sektörümüzün ihracatını artırmak hedefiyle 2023 yılında 3 kıtadan 9 ülkede faaliyetlerimizi tamamladık. 2024 yılında ise 4 kıtadan 11 ülkedeki alıcılarla ihracatçılarımızı buluşturduk." dedi.

IFA Berlin'de bu yıl bir kez daha Türkiye'nin Milli Katılım Organizasyonu'nu düzenlediklerini anlatan Uçkan, bu yıl 100. yıl dönümünü kutlayan fuarın Türkiye'den katılan firmalar için önemli bir iş ortamı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Uçkan, fuarda 400 metrekareyi aşan alanda Türkiye'den 19 beyaz eşya yan sanayi firması ve 2 küçük ev aletleri firmasının yer aldığını bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ev aletleri sektöründe Avrupa Birliği'nin üretim üssü olmasıyla tanınması, Türk ev aletleri üreticilerini Avrupa Birliği şirketlerinin önde gelen ortakları haline getirmektedir. Güçlü bir ana sanayiye paralel olarak, temsil etmek için burada bulunduğumuz, ana sanayi üretiminin tedarikçileri olarak işlev gören eşit derecede güçlü bir yan sanayiye sahibiz. Türkiye, Avrupa'nın en çok üretim yapan ülkesi olmasının yanı sıra yıllık 33 milyon adetlik üretimiyle dünyada ikinci sırada yer almaktadır."

Yapay zeka destekli yeni "akıllı ev" trendleri

Sürdürebilirliğin ve yapay zekanın ön plana çıktığı IFA 2024, Berlin'de 10 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 45'ten fazla ülkeden 1800'den fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yılın öne çıkan konuları arasında yapay zeka, sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma yer alıyor. Gelişmiş özelliklere sahip buzdolaplarından sanal şeflere kadar ürünler, yapay zekanın günlük hayat üzerindeki etkisini ortaya koyarken bu teknoloji sayesinde modern fırınlar hangi yemeğin hazırlandığını otomatik tanıyor ve sıcaklığı ve pişirme süresini buna göre ayarlıyor.

Güney Kore, bu yıl 100'üncü yılını kutlayan fuarın partner ülkesi olarak yer alırken Bryan Adams gibi sanatçıların katılacağı diğer etkinliklerle ziyaretçilerin fuar alanına çekilmesi amaçlanıyor.

Fuar, bu yıl katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yapay destekli eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken yapay zekanın yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de bugün Türkiye'den IFA Berlin 2024 Fuarı'na katılan firmaların temsilcilerine ve resmi delegasyona resepsiyon verecek.