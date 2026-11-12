IFAD Direktörü Chicca, COP31 başarısının kırsal finansmana bağlı olduğunu söyledi

BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Direktörü Liam Chicca, iklim değişikliğinin kırsal topluluklar ve tarımsal üretim üzerindeki etkileriyle mücadelede küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, COP31'in başarısının iklim finansmanının kırsal kesimlere ulaşmasıyla ölçüleceğini ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Chicca, Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya'yı kapsayan bölgedeki ülkelerin gelir düzeyleri farklılık gösterse de kırsal kalkınma, tarım ve iklim değişikliğinin yerel topluluklar üzerindeki etkileri bakımından benzer sorunlar yaşadığını söyledi.

Su kıtlığının bölgedeki ülkelerin tamamı için ortak ve belirleyici bir sorun olduğuna dikkati çeken Chicca, kadınlar, gençler ve engelli bireyler gibi grupların da kırsal kalkınma süreçlerine katılımının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Chicca, küçük ölçekli çiftçilerin dünya genelinde tüketilen gıdanın en az üçte birini ürettiğine işaret ederek, kırsal bölgelerde geçim kaynaklarının iyileştirilmesinin ve gençlerin bu alanlardan göç etmesinin önlenmesinin önemli olduğunu aktardı.

Gençlerin tarımı gelecekte yaşamlarını kurabilecekleri bir alan olarak görmesi gerektiğinin altını çizen Chicca, "Bir süre önce bazı gençlerin bana söylediği gibi, tarımı cazip hale getirmeliyiz. Yani gençlerin geleceğini yatırabilecekleri bir alan haline getirmeliyiz." dedi.

Chicca, kırsal bölgelerde çiftçiliğin terk edilmesinin bölgesel gıda sistemlerini sekteye uğratabileceğini belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine karşı taahhütlerden somut uygulamalara geçilmesi gerektiğini vurguladı.

İklim finansmanı en kırsal kesimlere ulaşmalı

Türkiye'nin COP31 gündeminin ilk gününe tarımı taşımasını önemli bulduğuna dikkati çeken Chicca, tarımın gelecekteki iklim zirvelerinde kalkınma söyleminin ikincil bir unsuru değil, temel başlıklarından biri olması gerektiğini ifade etti.

Chicca, tarımın yalnızca bitkisel üretimden ibaret olmadığını, hayvancılık ve balıkçılığın da gıda sisteminin parçaları olduğuna işaret ederek, gıda kaybı ve israfının üretimde kullanılan su, enerji ve emeğin de kaybedilmesi anlamına geldiğini anlattı.

COP31'in başarısının yeni vaatlerden çok mevcut taahhütlerin sahada karşılık bulmasına bağlı olduğunu belirten Chicca, "COP, ilave taahhütler ve vadedilen iklim finansmanının gerçekten en uzak noktalara, yani toplumun en kırsal kesimlerine ulaşması ölçüsünde başarılı olacak." diye konuştu.

Chicca, geçim kaynakları birkaç büyükbaş veya küçükbaş hayvana bağlı olan çiftçiler ile balıkçı topluluklarının karar alma süreçlerinde yeterince temsil edilmediğine dikkati çekerek, bu kesimlerin kalkınma faaliyetlerine dahil edilmesinin önemli olduğunu aktardı.

Türkiye'de 1,5 milyon kişiye ulaşıldı

IFAD'ın Türkiye hükümetiyle özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden güçlü bir ortaklık yürüttüğünü bildiren Chicca, kuruluşun yaklaşık 45 yılda 12 projeyi finanse ederek 1,5 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Chicca, Türkiye'deki çalışmaların özellikle kırsal bölgelere odaklandığını belirterek, IFAD'ın projelerinde doğal kaynakların korunması, üretimin artırılması, pazarlara ve finansmana erişimin geliştirilmesi gibi başlıkları birlikte ele aldığını kaydetti.

İklim müzakerelerinde farklı çıkarların uzlaştırılmasının zorluğuna işaret eden Chicca, mevcut taahhütlerin sahada somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemli bir ilerleme sağlayacağını sözlerine ekledi.