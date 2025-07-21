IFRC: Afganistan'daki İhtiyaçlar Artıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Pakistan ve İran'dan çok sayıda Afgan'ın ülkesine dönmesi nedeniyle Afganistan'da "artan ihtiyaç durumundan" endişe duyduklarını bildirdi.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Pakistan ve İran'dan 2 milyonu aşkın kişinin Afganistan'a döndüğüne işaret edildi.

Ülkelerine dönen Afganların, burada yaşamlarını yeniden inşa edebilmek için gerekli mülkleri olmadığı belirtilen açıklamada, "IFRC, halihazırda birbiriyle çakışan birçok krizle karşı karşıya bulunan Afganistan'da yaşayan ve buraya dönen insanların geleceğinden derin endişe duyuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, insani yardım çalışmalarında fon yetersizliği nedeniyle zorluklar yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IFRC Afganistan heyetinin başındaki Sami Fakhouri de "Uluslararası toplum şimdi harekete geçmezse Afganistan'da topluluklar, dönen çok sayıda insan nedeniyle zor durumda kalacak." ifadesini kullandı.

Fakhouri, yetersiz fonlar nedeniyle, dönenlere sınırda gıda sağlamak gibi konularda zorlandıklarını ve yardımlar için gereken fonların yalnızca yüzde 10'unun güvence altına alındığını bildirdi.