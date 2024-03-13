İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi tahinli pide
KONYA - Konya'da Ramazan ayına özel üretilen Kadınhanı ilçesine has tahinli pide, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
Ramazan ayının gelmesiyle Konya'daki fırınlarda da hareketlilik artarken, Kadınhanı ilçesine has tahinli pide vatandaşlardan oldukça ilgi görüyor. Gece hazırlanan hamurlar tahinle karıştırılarak yoğruluyor. Hummalı bir çalışmanın ardından tepsilere dökülen hamurlar daha sonra taş fırında pişiriliyor.
Tahinli pidenin Kadınhanı ilçesine has bir lezzet olduğunu anlatan usta Fatih Yemenici, "Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tahinli pide satışlarımız başladı. Tahinli pide bu yıl sadesi 140 lira, cevizlisi 170 lira diğer çeşitlerin içeriğine göre fiyatlarımız değişiyor. Bu yıl müşterimizin ilgisinden oldukça memnunuz. Tahinli pide tatlısı çok güzel bir tatlıdır, iftar sofralarını süsler. Sahurda ekmek olarak çay, meyve suyu ve kola gibi içeceklerle de oldukça tok tutan bir yiyecektir. Her gıdada olduğu gibi tahinli pideyi alırken de dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle bu yıl paketli ürünlerde yapılan yanlışlıklar bizim sektörümüz de de yapılmaya başlandı. Gramajlarla oynamalar falan oluyor çünkü tahinli pidenin ekmek gibi belirli bir gramajı yok. Gramajları düşürüp fiyatları düşürme çabasına girenler oluyor. Bunlara vatandaşlarımızın dikkat etmesini öneriyoruz" dedi.
"Köz meşe odun ateşinde yavaş yavaş dinlenmiş pideleri pişiriyoruz"
Tahinli pide hamurunun odun ateşinde piştiğini anlatan Yemenici, "Tahinli pide mayalı bir hamur. İçerisinde ise tahin, arzuya göre ceviz, kaymak, fıstık gibi değişik çeşitleri yapıyoruz. Bunların ardından ise ustalıkla pişirilmesi kalıyor. Tahinli pidenin en önemli özelliği pişmesidir. Köz meşe odun ateşinde yavaş yavaş dinlenmiş pideleri pişiriyoruz" diye konuştu.
Tahinli pide alan Özgür Üzümcü, "Bu bir gelenek haline geldi. Ramazan ayında damak tadına özgü bir lezzet oldu. Severek alıyoruz, yiyoruz. Besleyici, doyurucu ve tok tutuyor. Ben tatlı olarak kullanıyorum ama çocuklar sahurda ekmek olarak tüketiyor" ifadelerini kullandı.
Nadi Ercan ise "Konya'mızın olmazsa olmazı Ramazan ayında en çok tercih edilen Kadınhanı ilçemize özgü tahinli pidemizi ben genellikle cevizli olarak tüketiyorum. Tok tutuyor, severek tüketiyoruz. İki çocuğum var ikisi de severek yiyor" dedi.
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