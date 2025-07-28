İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen programda yarışmanın ödül töreni yapıldı; İGC'nin 79'uncu ve 9 Eylül Gazetesi'nin 13. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Yarışmada AA foto muhabiri Berkan Çetin, "İlk Seste Baba Şefkati" adlı eseriyle Fotoğraf Jüri Özel Ödülü'nü aldı.
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda ödüllerin sahipleri şöyle:
Görüntülü Haber Ödülü: Bahar Toprak (TRT Haber)
Fotoğraf Jüri Özel Ödülü: Berkan Çetin (Anadolu Ajansı)
Haber Ödülü: Kardelen Buğday (Yeni Bakış)
Röportaj-Söyleşi Ödülü: Işık Teoman (Haber Ekspres)
Güncel Yazılar Ödülü: Hakan Dirik (Yenigün Gazetesi)
Sayfa Düzeni Ödülü: Tülay Doğan (Milliyet Gazetesi)
Spor Haberi Ödülü: Berke Özbay (Yeni Asır Gazetesi)
Spor Fotoğrafı Ödülü: Mustafa Köprülü (Demirören Haber Ajansı)
Spor Fotoğrafı Jüri Özel Ödülü: Okan Kara (Ege Telgraf Gazetesi)
Son Dakika › Güncel › İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda AA'ya ödül - Son Dakika
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