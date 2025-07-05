Iğdır\'da 344 Kilo Metamfetamin Ele Ge geçti

IĞDIR'da Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı TIR'daki aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı TIR'da soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Ekipler ayrıca TIR'daki uyuşturucunun İran'dan İstanbul'a, paravan bir şirkete götürüleceğini belirledi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında takibe alınan TIR'ın bugün Dilucu Kara Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Dilucu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile operasyon yapan polis, TIR'da arama yaptı. Aramada, soydum karbonat dolu çuvalların arasına gizlenmiş 23 çuvalda toplam 344 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu TIR şoförü V.R. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.