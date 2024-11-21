Iğdır\'da Bıçaklama Cinayeti

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Iğdır'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, kentte uzman çavuş olarak görev yapan F.B, tartıştığı eşi E.B'yi bıçakla öldürdükten sonra Yenimahalle köyü yakınlarındaki boş bir araziye bıraktı.

Daha sonra jandarmaya giden F.B. suçunu itiraf ederek teslim oldu.

Bunun üzerine E.B'nin cesedinin bulunduğu bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından E.B'nin cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.