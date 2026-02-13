"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
13.02.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

Iğdır'da Y.B. adlı bir kişi, 16 yaşındaki D.B. adlı kıza sokakta yürürken bıçakla saldırdı. Saldırgan verdiği ifadede "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" derken; olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Iğdır'da'da Y.B.'nin (23), yolda yürüyen D.B. (16) adlı kız çocuğuna saldırıp, karnından bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.B., karşıdan iki arkadaşıyla gelen D.B.'ye saldırarak, karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla D.B., Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SABAH EVDEN ÇIKTIM, 'BİRİNİ BIÇAKLAMAM LAZIM' DEDİM"

Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde D.B.'yi tanımadığını belirtip, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" diyen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Y.B.'nin, yolda yürüyen D.B.'yi bıçakladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, 2 arkadaşıyla caddede yürüyen D.B.'nin, karşıdan gelen Y.B.'nin saldırısına uğradığı anlar yer aldı. Y.B.'nin, çevredekilerin korkulu bakışları arasında D.B.'ye saldırarak bıçaklaması, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Güvenlik, Güncel, Iğdır, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Birini bıçaklamam lazım' deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı Tartıştığı kız arkadaşı ile annesinin araçlarını kundakladı
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye’ye geldi Elindeki bastona dikkat Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat
Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti Üst düzey 10 ligde sadece 3 takım yenilmedi! Mourinho ve Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi Ukraynalı Sporcu, anma kaskı sebebiyle diskalifiye edildi
Sağanak yağış hayatı felç etti Arabalar sular arasında kaldı Sağanak yağış hayatı felç etti! Arabalar sular arasında kaldı
Samsunspor’a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe’nin eski yıldızının öğrencisi oldu Samsunspor'a sıcak bakmayan Sterling, Fenerbahçe'nin eski yıldızının öğrencisi oldu
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti

20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 20:38:33. #7.11#
SON DAKİKA: "Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.