Iğdır'da 'Çöp Adam' Projesi Başladı - Son Dakika
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Iğdır'da 'Çöp Adam' Projesi Başladı

Iğdır\'da \'Çöp Adam\' Projesi Başladı

Iğdır'da çocuklara geri dönüşümü öğreten 'Çöp Adam' projesi açıldı, çevre bilinci aşılanacak.

15.01.2025 16:17
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Iğdır'da hayata geçirilen "Çöp Adam" projesiyle çocuklara geri dönüşümün önemi anlatılıyor.

Iğdır Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmasıyla geri dönüşüm bilincinin öğrencilere aşılanması için "Çöp Adam" projesi hayata geçirildi.

TÜBİTAK'ın Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile desteklenen projenin, Benim Dünyam Çocuk Atölyesi'nde açılışı yapıldı.

Vali Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, "Dünyamız günden güne daha da kötü hal alıyor. İnsanlar, çevre, yapımız, kültürümüz bozuluyor. Bunun farkında olan bir insan kitlesi var, bu insan kitlesini gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Bu tür çalışmaların destekçisi olacağımızı her yerde söyledik. Bu, tüm alanlarda güç birliği yaparak mücadele etmemiz gereken bir alan." dedi.

Proje kapsamında çocuk atölyesinde minik öğrencilere ve ailelerine geri dönüşümün önemi, atık materyallerin kullanımı, çevre sorunları ve davranışları gibi konular anlatılacak.

Açılışa, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da 'Çöp Adam' Projesi Başladı - Son Dakika

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