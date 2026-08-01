Iğdır\'da Dolandırıcılık: 1.8 Milyon Lira!

Iğdır'da, kamu kurumlarına işe yerleştirme vaadiyle vatandaşlardan 1 milyon 800 bin lira aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, şüpheli M.M.G'nin, üst düzey devlet görevlilerini tanıdığını söyleyerek kamu kurumlarında işe yerleştirme vaadinde bulunduğu ve bu yöntemle mağdurlardan toplamda 1 milyon 800 bin lira aldığı yönünde tespitler yapıldı.

Ekiplerce yürütülen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.