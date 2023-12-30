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Iğdır'da Kamyonetin Kasasında 45 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Iğdır'da Kamyonetin Kasasında 45 Kaçak Göçmen Yakalandı

Iğdır'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

30.12.2023 - 13:04,
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IĞDIR'da polisin durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Erhacı Kavşağı'nda durdurdukları kamyonette arama yaptı. Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Iğdır\'da Kamyonetin Kasasında 45 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da Kamyonetin Kasasında 45 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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